۵۴درصدحجم سدهای کرمانشاه هنوز خالی است/انسداد۱۰۰۰حلقه چاه غیرمجاز

کیاست امیریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ذخیره آب پشت سدهای در دست بهره برداری استان کرمانشاه پس از بارش های موثر اخیر گفت: هم اکنون و پس از این بارش ها از وضعیت آبی خوبی در استان نسبت به گذشته برخورداریم و میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی ۹۴- ۹۵ تا کنون به بیش از ۱۵۵ میلی لیتر رسیده است.

وی از افزایش بیش از ۴۷۰ درصدی بارندگی ها طی مدت سپری شده از امسال نسبت به میانگین بلند مدت خبر داد و تصریح کرد: با بارش های اخیر و افزایش ۲۴ میلیون متر مکعبی ذخیره سدها هم اکنون از ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای در دست بهره برداری استان بهره مندیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه از وجود ۷ سد در دست بهره برداری در استان خبرداد که از وضعیت آبی مناسبی در حال حاضر برخوردار هستند.

وی ظرفیت آبی ۷ سد مذکور را حدود ۷۳۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: علی رغم بارش های رخ داده هنوز هم حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت سدها پر نشده است و خشکسالی های سال های اخیر به حدی باعث فروکش کردن منابع آبی شده که با یکی دو باران اینچنینی جبران نمی شود.

امیریان از اجرای پروژه های در دست احداث در حوزه آبی خصوصا سدها خبرداد و گفت: خوشبختانه وقوع سیلاب ها در نتیجه بارش های اخیر صدمات چندانی به این پروژه ها نزده و عملیات اجرایی آنها پس از فروکش کردن سیلاب ها از سر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه در بخش دیگر از مسدود کردن یک هزار چاه غیرمجاز طی امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به آمار انسداد چاه های غیر مجاز در سال گذشته که حدود ۳۶۰ حلقه بوده رشد سه برابری را نشان می دهد.

وی از وجود ۷ سد در دست بهره برداری و ۹ سد در حال احداث در استان خبرداد و گفت: ۴ سد بیستون، هرسین، پاتاق و جوانرود نیز در دست مطالعه است.