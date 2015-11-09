سالمندان به گروه کُر «آواهای ماندگار» فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای امید چند سالی است با راه اندازی گروه کر سالمندان به عنوان تنها گروه کر بالای ۵۰سال همکاری های مختلفی را در این حوزه با ارگان های دولتی و غیردولتی انجام می دهد. این گروه تا کنون موفق به کسب چندین رتبه در جشنواره های مختلف موسیقی شده است.

لذا به منظور ایجاد بستری مناسب برای فعالیت اعضای جدید در این گروه از علاقه مندان به رشته کر و آواز ثبت نام بعمل می آید.

شهروندان بالای ۵۰سال که علاقه مند به عضویت در این گروه هستند می توانند جهت تست صدا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲:۴۵ به فرهنگسرای امید مراجعه کنند. شرکت کنندگان پس از تایید کارشناسان مربوطه در دوره های مختلف فن بیان، تکنیک، آواز گروهی، سلفژ، صداسازی، نحوه صحیح نفس گیری و کاربرد آن در موسیقی آموزش های لازم را دیده و جهت برنامه های صحنه ای آماده همکاری می شوند.

دوستداران موسیقی ایرانی برای اطلاع از نحوه ثبت نام می توانند به فرهنگسرای امید به آدرس میدان امام حسین(ع)، خیابان منتظری، خیابان خشکبارچی، پارک خیام مراجعه کنند.