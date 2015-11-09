۴۸ فقره پرونده متقاضیان اراضی ملی در استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، جعفر مرادی‌حقیقی از تشکیل جلسه کمیسیون طرح‌های کشاورزی برای رسیدگی به درخواست مجریان طرح‌های کشاورزی در این سازمان خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی و تصمیم‌گیری برای ۴۸ فقره پرونده متقاضیان اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس نظر اعضای کمیسیون با واگذاری اراضی ملی مورد درخواست شش فقره از پرونده‌ها به مساحت ۲۱۵ هزار و ۶۴۸ مترمربع موافقت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: همچنین با انتقال قطعی اسناد عرضه دو فقره از پرونده‌ها به مساحت ۷ هزار و ۵۳۳ مترمربع که طرح آن‌ها به بهره‌برداری رسیده بود، موافقت شد.

مرادی‌حقیقی در خاتمه بیان کرد: برای سایر پرونده‌ها نیز با نظر اعضای کمیسیون تصمیماتی از قبیل تعیین میزان اجاره، تمدید قرارداد اجاره، بررسی، ارزیابی و ... گرفته شد.