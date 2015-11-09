آغاز ثبت نام کاردانی نظام جدید غیرانتفاعی غیردولتی از فردا

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش رشته های تحصیلی کاردانی نظام جدید سال ۹۴ موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی که پذیرش در آنها براساس سوابق تحصیلی یا به عبارت دیگر معدل کل دیپلم صورت می گیرد، از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور از فردا سه شنبه ۱۹ آبان ۹۴ آغاز و روز شنبه ۲۳ آبان ۹۴ پایان می پذیرد.

وی ادامه داد: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته قبل از شروع ثبت نام برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: داوطلبان علاقمند می توانند با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط مذکور حداقل ۲۵ کد رشته محل را انتخاب و پس از پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار ریال معادل ۱۵ هزار تومان به عنوان وجه ثبت نام نسبت به تکمیل فرم تقاضا نامه ثبت نام انتخاب رشته اینترنتی برای شرکت در پذیرش کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کنند.