به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان بعد از کناره گیری حسین فرکی با گزینه‌های مختلفی وارد مذاکره شد که در نهایت این باشگاه روی «دراگان اسکوچیچ» سرمربی فولاد به نظر نهایی رسیده است. با این حال حضور اسکوچیچ در سپاهان به نظر نهایی باشگاه فولاد بستگی دارد ولی به نظر می‌رسد مشکل خاصی در این ارتباط نباشد و اسکوچیچ را باید سپاهانی دانست.

اصغر باقریان مدیرعامل سپاهان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: به هر حال در این بخش، رضایت باشگاه فولاد بسیار مهم است. اگر بدانیم که فولاد همچنان خواهان حفظ اسکوچیچ است دور این مربی را خط می‌کشیم و سراغ گزینه‌های دیگر می‌رویم.

«چرا باشگاه سپاهان سراغ مربی‌ای رفته که این فصل با تیم فولاد در قعر جدول قرار دارد؟» باقریان در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: برای انتخاب یک مربی، رزومه او را در مجموع بررسی می‌کنیم نه یک فصل. ما کارنامه ۱۰ ساله اسکوچیچ را بررسی کردیم و دیدیم با سیاست‌های سپاهان همخوانی دارد.

مدیرعامل سپاهان تصریح کرد: ممکن است یک مربی در یک فصل نتیجه نگیرد. مثل ژوزه مورینیو که امسال نتایج بدی با چلسی گرفته ولی این دلیل نمی‌شود. مربیان داخلی و خارجی ممکن است یک سال بد هم داشته باشند. به هر حال ما رزومه اسکوچیچ را در چند سال گذشته بررسی کردیم نه صرفا این فصل.

باقریان درباره انتخاب دستیاران اسکوچیچ هم گفت: اول باید ببینیم وضعیت اسکوچیچ چه می‌شود و بعد از آن درباره دستیارانش تصمیم گیری خواهیم کرد.