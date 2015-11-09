رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، وزارت خارجه پاکستان بیان کرد: «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان به دعوت «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان درتاریخ ۱۲ نوامبر(۱۹ آبان) طی سفر دو روزه وارد این کشور می شود.

وی در این سفر با نواز شریف، نخست وزیر و «ممنون حسین» رئیس جمهورپاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان را هیئتی از وزرا، مقامات بلند رتبه و تاجران این کشور همراهی خواهند کرد. به گفته وزارت خارجه پاکستان این سفر از لحاظ سیاسی و اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پیش‌بینی می‌شود دراین سفر دو کشور تعدادی توافقنامه دوجانبه در زمینه‌های همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و تبادل فرهنگی امضاء کنند.

همچنین امکان دارد که مقامات دو کشور بحث و گفتگویی در مورد پروژه انتقال برق «کاسا-۱۰۰۰ (CASA-۱۰۰۰) » انجام دهند. این پروژه همکاری انرژی منطقه‌ای میان کشورهای تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و قرقیزستان است

لازم به ذکر است که چندی پیش نیز نخست وزیر پاکستان به تاجیکستان سفر کرد و طی آن دو کشور چندین توافقنامه دوجانبه از جمله مبارزه مشترک با تروریسم را امضاء کردند.