درخواست ۳ دانشگاه بزرگ برای حضور رئیس جمهور در مراسم ۱۶ آذر

ضیاء هاشمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار مهر در خصوص حضور رئیس جمهور در مراسم ۱۶ آذر گفت: دانشگاه های مختلف تقاضای حضور رئیس جمهور برای این مراسم را دارند.

وی بیان کرد: دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و علامه تقاضای حضور رئیس جمهور برای مراسم ۱۶ آذر را دارند.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشگاه های استانی نیز درخواست حضور رئیس جمهور برای برگزاری مراسم ۱۶ آذر را دارند که تمامی تقاضاهای مربوط به برگزاری این مراسم درحال بررسی است.