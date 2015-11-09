باران کوثری و نوید محمدزاده به «شب آوازهایش را می خواند» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، باران کوثری، نوید محمدزاده، سعيد چنگيزيان و نیلوفر زوارق در نمایش «شب آوازهایش را می خواند» به کارگردانی رضا گوران بازی می کنند.

باران کوثری که پیش از این بر سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم دچار سانحه شده و آسیب دیده بود هم اینک برای اجرای نمایش «هم هوایی» به کارگردانی افسانه ماهیان به پاریس سفر کرده و پس از این سفر نیز در تمرین‌های «شب آوازهایش را می خواند» حاضر خواهد شد.

رضا گوران که پیش از این قرار بود نمایش «مده آ» را کارگردانی کند، از نیمه دوم آذرماه نمایش «شب آوازهایش را می خواند» نوشته یون فوسه را در ایرانشهر روی صحنه می برد.

در خلاصه این نمایشنامه که محمد حامد آن را ترجمه کرده، آمده است: پدر می‌آید داخل، می‌ایستد و بر جا می‌ماند و سر به زیر می‌اندازد. مادر منتظر او بوده، سال‌ها است او را ندیده، از دیدن

او خوشحال است. مادر جایی می‌ایستد و سر به‌ زیر می‌اندزد، پدر به سوی مرد می‌رود. مرد مدت‌هاست پدر را ندیده. مادر نمی‌داند كجاست. پدر از دیدن مرد بعد از سال‌ها خوشحال است.

گوران پیش از این نمایش هایی همچون «مرداب روی بام»، «هملت»، «جاده طولانی مارپیچ»، «می خوام بخوابم»، «یرما»، «داستان یک پلکان» و «ابرهای پشت پنجره» را کارگردانی کرده که هر یک در دوره های مختلف جشنواره فجر موفق به دریافت تندیس شده اند.

باران کوثری و نوید محمدزاده نیز پیش از این در نمایش «روایت ناتمام یک فصل معلق» به کارگردانی هومن سیدی و همین طور فیلم‌های «عصبانی نیستم» و «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان همبازی بوده اند.