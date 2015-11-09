کرسی های آزاد اندیشی در نقد عملکرد صدا و سیما برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به توهین انجام شده در برنامه پخش شده از شبکه دوم سیما تصریح کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام دولت، ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده، صدا و سیما برخلاف این شعار عمل کرده و باعث رنجش خاطر بخشی از مردم کشور شده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه صدا و سیما در سال های گذشته نیز مرتکب چنین اشتباهاتی شده و عملاً موجبات رنجش مردم را فراهم کرده، تأکید کرد: یکی از عللی که باعث می شود در صدا و سیما هر از گاهی شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، بخاطر این است که هیچ نظارتی بر برنامه های رسانه ملی، نحوه تولیدات و بویژه در برنامه های طنز و بخش های مالی این سازمان صورت نمی گیرد و آنها بصورت خود سر عمل می کنند و تاکنون عملکرد این سازمان مورد نقد نخبگان جامعه نیز قرار نگرفته است.

باقری بنابی با اشاره به عملیاتی نشدن طرح نظارت بر عملکرد صدا و سیما از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد می کنیم کرسی های آزاد اندیشی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، توسط نخبگان و دانشگاه ها در خصوص عملکرد صدا و سیما برگزار شده و در این کرسی ها عملکرد صدا و سیما بصورت نقد دلسوزانه مورد بررسی قرار گیرد که صد در صد در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تأثیر مثبت دارد.

وی خاطرنشان کرد: توهین به مردمی که سال های سال در راستای وحدت ملی قدم برداشته اند صرفاً نباید به صدور بیانیه و توبیخ چند نفر اکتفا شود و برای مقابله اساسی با چنین مسائلی عزم جدی می خواهد و قدم برداشتن برخلاف توصیه های مؤکد رهبر معظم انقلاب در دستگاهی که با عنوان رسانه ملی فعالیت می کند، دور از شأن یک دستگاه فرهنگی است و تنها برخورد با عده ای و صرف عذرخواهی دردی را دوا نمی کند و بالاترین مقام صدا و سیما باید شخصاً با حضور در سیما سریعاً از مردم عذرخواهی کرده و با تهیه کنندگان و مجریان این برنامه برخورد جدی شود.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن برنامه های تفرقه افکنانه، خواستار انجام تمهیدات لازم از سوی مسئولان رسانه ملی برای جلوگیری از این حرکات تنش زا در بین اقوام ایرانی شد و گفت: مردم متدین و شهیدپرور منطقه آذربایجان در سال همدلی و همزبانی اجازه نخواهند داد گروه های معاند نظام از این موضوع سوءاستفاده کنند.