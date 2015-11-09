به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مطابق سخنان روز گذشته رئیس جمهور که برخی رسانه ها با پول بیت المال علیه دولت حرف می زنند، آیا از نگاه دولت تنها رسانه های خصوصی حق انتقاد از دولت را دارند و برای رسانه هایی که از یارانه و حمایت دولت استفاده می کنند، نباید این حق وجود داشته باشد؟ اظهار کرد: همه رسانه ها حق انتقاد دارند؛ ما در نقد کردن، رسانه خصوصی، نهادی و دولتی نداریم.

جنتی افزود: شعار نمایشگاه مطبوعات «نقد منصفانه و پاسخ مسئولانه» است، یعنی همه می‌توانند نقد کنند و بارها نیز این حرف گفته شده است.

وی تصریح کرد: آنچه که من از سخنان رئیس جمهور فهمیدم این است که برخی رسانه ها که از بیت المال استفاده می کنند به تخریب دولت می پردازند، یعنی دروغ پردازی، تحریف و شایعه سازی می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: وقتی مجموعه ای از بیت المال استفاده می‌کند نباید به تخریب دولت بپردازد، بلکه باید نمونه و تمثال واقع گرایی، صداقت و ایجاد اعتماد باشد.