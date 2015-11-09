به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سجاد شهباززاده در تشریح وضعیت آبی‌پوشان در تعطیلات لیگ برتر گفت: خدا را شکر که این نوبت تعطیلات لیگ طولانی نیست و نزدیک به برنامه مسابقات اروپایی است. ما با شرایط خوبی به تعطیلات آمدیم و امیدوارم با تمریناتی که انجام می‌دهیم بتوانیم این وضعیت را در شروع لیگ برتر نیز تکرار کنیم.

مهاجم استقلال با رد این موضوع که عدم حضور در تیم ملی باعث کم انگیزگی وی شده است، بیان کرد: من بعضی مواقع انتظار داشتم تا به تیم ملی دعوت شوم اما مطمئنا از عدم دعوت به تیم ملی دلسرد نشده‌ام و اتفاقا این موضوع باعث می‌شود تا با انگیزه بیشتری در تمرینات و بازی‌های استقلال شرکت کنم.

وی درباره انتقادهای اخیر از خود تصریح کرد: این روزها انتقادات را می‌شنوم اما باید بگویم بعضی انتقادات مبنی بر افت و بی‌انگیزگی خودم را قبول ندارم. شاید در جریان بازی شرایط به گونه‌ای باشد که کمتر در موقعیت گل قرار بگیرم اما این موضوع مربوط به من نیست و هر مهاجمی در ترکیب استقلال به زمین برود چنین نمایشی خواهد داشت. خدا را شکر می‌کنم که در تیم استقلال همه چیز به خوبی پیش می‌رود اما باید از نظر فنی روند تیم را بررسی کنیم و ببینیم که روند بازی چگونه پیش رفته است که برای یک مهاجم شانس گلزنی کمی ایجاد شده است.

شهباززاده در پاسخ به این سوال که آیا همچنان برای کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر تلاش می کند، تصریح کرد: من هیچ زمانی به دنبال این موضوع و افتخارات فردی نبودم و الان نیز تنها به موفقیت تیمی فکر می کنم. موفقیت تیمی برای همه بازیکنان بسیار مهم تر از موفقیت فردی است و من نیز از این موضوع مستثنی نیستم.

این مهاجم در ادامه با تاکید بر این موضوع که مجموعه استقلال در فصل جاری تنها به دنبال کسب عناوین و رتبه های بالای جدول هستند، اظهار کرد: علاوه بر اینکه خواست همه ما کسب موفقیت است باید بگویم که اکنون نیز شرایط بسیار خوبی برای رسیدن به این خواسته‌ها داریم. در برابر تیم‌هایی که اسم بزرگی دارند موفق بودیم و توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم اما می دانیم که همچنان باید پیشرفت کنیم. تنها صدرنشینی برای ما کافی نیست و می دانیم که باید از نظر فنی رو به جلو حرکت کنیم تا بتوانیم تا هفته پایانی موقعیت کنونی را حفظ کنیم.

شهباززاده در پاسخ به این سوال که با گذشت نزدیک به یک سوم از لیگ پانزدهم چه تیم‌هایی رقیب استقلال در این فصل هستند، بیان کرد: عملکرد استقلال الان مهمتر از وضعیت رقیبان است و تیمی که به دنبال کسب جام است باید بر این موضوع تمرکز کند. هر چه از شروع لیگ می گذرد تیم‌ها قدرتمندتر می‌شوند و تیم‌هایی که لیگ را خوب شروع نکردند توانسته‌اند با کسب امتیازات خود را به بالای جدول برسانند و اکنون جز مدعیان کسب قهرمانی و سهمیه هستند.

وی در پایان با انتقاد از شایعاتی که رسانه‌ها درباره او مطرح می کنند، گفت: متاسفانه مدتی است برای من از خارج از باشگاه حاشیه‌هایی ایجاد می کنند. من در ابتدا فصل یک پیشنهاد داشتم و به جز آن مقطع که پیشنهادی داشتم، هیچگاه درباره جدایی از باشگاه حرفی نزدم اما متاسفانه یک عده برای خودشان تحلیل می کنند و دست به حاشیه سازی می زنند. در طی این مدت حتی یک بار به ساختمان باشگاه هم نرفته ام اما خبرهای زیادی مبنی بر تمایل به جدایی و یا مباحثی از این دست را در رسانه ها می بینم.

مهاجم استقلال ادامه داد: من اهل مصاحبه کردن نیستم و دوست ندارم تمرکزی که روی موفقیت استقلال دارم را با توجه و جواب دادن به این حاشیه ها از بین ببرم. هواداران استقلال به خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی برای موفقیت تیم محبوب‌شان تلاش می کنند و مطمئن هستم آنها تلاش های من را بدون توجه به شایعاتی که این روزها مطرح می شود، خواهند دید.