روسیه قهرمان کشتی آزاد و فرنگی اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی جام ملت های اروپا در رشته آزاد و فرنگی روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه در شهر مسکو برگزار شد که در پایان تیم روسیه در هر دو رشته با شکست تیم آذربایجان به عنوان قهرمانی رسید.

نتایج مسابقات فینال به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

روسیه ۵- آذربایجان ۳

۵۷ کیلوگرم: اسماعیل موسکایف ۵- روسلان گازیموف صفر

۶۱ کیلوگرم: احمد چاکایف ۱۲- احمدنبی گوراتزیلوف صفر

۶۵ کیلوگرم: مراد نوکادیف ۴- ماگومد مسلم اف ۱۱

۷۰ کیلوگرم: رسول ژوکایف ۶- حاجی مراد عمراف ۶ (برنده ژوکایف)

۷۴ کیلوگرم: یاکوب شیژامالوف ۲- مراد سلیمان اف ۱۲

۸۶ کیلوگرم: احمد ماگومداف ۱۰- حاجی مراد ماگومد سعید اف صفر

۹۷ کیلوگرم: یوری بلونوفسکی صفر- ارسلان بک آلبوروف ۴

۱۲۵ کیلوگرم: ولادیسلاو بایتسایف- نماینده آذربایجان در دور قبل دیسکالیفه شده بود.

کشتی فرنگی:

روسیه ۶- آذربایجان ۲

۵۹ کیلوگرم: مینگیان سیمینوف ۵- مراد ممدوف 2

۶۶ کیلوگرم: اسلام بک آلبیف ۴- کامران ممدوف ۳

۷۱ کیلوگرم: یوری دنیس اف ۸- آزاد علی اف صفر

۷۵ کیلوگرم: الکساندر چهرکین ۸- رستم علی اف صفر

۸۰ کیلوگرم: رمضان آباچاریف ۳- امین احمد اف صفر

۸۵ کیلوگرم: الکسی میشین یک- اسلام عباس اف یک (عباس اف برنده شد)

۹۸ کیلوگرم: موسی اولویف ۸- شهریار ممدوف صفر

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سمینوف صفر- صباح شریعتی ۳

در بخش زنان نیز تیم روسیه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.