۹ نوامبر یاد آور افکار شاعر و فیلسوف بزرگ علامه اقبال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، نخست وزیر پاکستان «نواز شریف» در پیام تبریک خود به مناسبت سالروز تولد «علامه اقبال لاهوری» گفت: ۹ نوامبر یاد آور افکار این شاعر و فیلسوف برجسته است. علامه اقبال تصور بوجود آمدن پاکستان را ارایه داد و با شعر خود به مسلمانان جهان همت و صبر دو چندانی داد، امروز نیاز است به افکار این فیلسوف بزرگ عمل شود.

علامه اقبال لاهوری در ۹ نوامبر سال ۱۸۷۷ میلادی در «سیالکوت» پاکستان بدنیا آمد و در ۲۱ آوریل ۱۹۳۸ در «لاهور» چشم از دنیا فرو بست و در کنار مسجد پادشاهی لاهور بخاک سپرده شد.

لازم به ذکر است وزارت کشور پاکستان از سال ۲۰۰۷ میلادی تعطیلی رسمی روز تولد این شاعر را منسوخ اعلام کرد و این موضوع امروز باعث ناخوشایندی مردم پاکستان شده است. امروز بیاد این شاعر گرانمایه در پاکستان و کشورهایی دیگر مراسمی به مناسبت بزرگداشت مقام این شاعر برگزار می شود.