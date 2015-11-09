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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

کارگاه توانمندسازی سمن‌های استان بوشهر برگزار شد

کارگاه توانمندسازی سمن‌های استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - کارگاه توانمندسازی سمن‌های استان بوشهر با حضور اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد استان در استانداری بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر صبح دوشنبه در کارگاه توانمندسازی سمن‌های استان بوشهر به نقش مهم سمن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد دارد.

حجت‌الاسلام حسید رزمجو از تلاش برای ارائه خدمات و امکانات مناسب به سازمان‌های مردم‌نهاد در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برای هر سمن صفحات جداگانه‌ای بر روی پرتال استان در نظر گرفته شده تا بتوانند ضمن معرفی خود، فعالیت‌ها و آموزش‌ها را نیز اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش از دولت یازدهم استان بوشهر تنها ۱۶ سمن ثبت‌شده داشت، افزود: هم‌اکنون بیش از ۷۲ سازمان مردم‌نهاد مجوز دارند و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد سمن‌های استان بوشهر تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ عدد برسد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید اعتقاد دارد که توسعه کشور باید با حضور مردم و به‌ویژه سازمان‌های مردم نهاد صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد به مجلس می‌رود، افزود: در سند ششم توسعه کشور نیز دولت نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم نهاد داشته است.

رزمجو با بیان اینکه بالا بردن کیفیت زندگی در جوامع مختلف یک هدف مهم است افزود: در کشور ما که می‌خواهیم خودمان را به عنوان یک الگو در دنیا معرفی کنیم، می‌توانیم با حضور موثر سازمان‌های مردم نهاد به این مهم برسیم.

وی تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری و مشارکت در توسعه کشور از ویژگی‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد است که باید به عنوان فرهنگ در کل جامعه گسترش یابد.

کد مطلب 2961430

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