به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر صبح دوشنبه در کارگاه توانمندسازی سمن‌های استان بوشهر به نقش مهم سمن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد دارد.

حجت‌الاسلام حسید رزمجو از تلاش برای ارائه خدمات و امکانات مناسب به سازمان‌های مردم‌نهاد در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برای هر سمن صفحات جداگانه‌ای بر روی پرتال استان در نظر گرفته شده تا بتوانند ضمن معرفی خود، فعالیت‌ها و آموزش‌ها را نیز اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش از دولت یازدهم استان بوشهر تنها ۱۶ سمن ثبت‌شده داشت، افزود: هم‌اکنون بیش از ۷۲ سازمان مردم‌نهاد مجوز دارند و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد سمن‌های استان بوشهر تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ عدد برسد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید اعتقاد دارد که توسعه کشور باید با حضور مردم و به‌ویژه سازمان‌های مردم نهاد صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد به مجلس می‌رود، افزود: در سند ششم توسعه کشور نیز دولت نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم نهاد داشته است.

رزمجو با بیان اینکه بالا بردن کیفیت زندگی در جوامع مختلف یک هدف مهم است افزود: در کشور ما که می‌خواهیم خودمان را به عنوان یک الگو در دنیا معرفی کنیم، می‌توانیم با حضور موثر سازمان‌های مردم نهاد به این مهم برسیم.

وی تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری و مشارکت در توسعه کشور از ویژگی‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد است که باید به عنوان فرهنگ در کل جامعه گسترش یابد.