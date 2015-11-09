به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر صبح دوشنبه در کارگاه توانمندسازی سمنهای استان بوشهر به نقش مهم سمنها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت نگاه ویژهای به سازمانهای مردمنهاد دارد.
حجتالاسلام حسید رزمجو از تلاش برای ارائه خدمات و امکانات مناسب به سازمانهای مردمنهاد در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برای هر سمن صفحات جداگانهای بر روی پرتال استان در نظر گرفته شده تا بتوانند ضمن معرفی خود، فعالیتها و آموزشها را نیز اطلاعرسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه پیش از دولت یازدهم استان بوشهر تنها ۱۶ سمن ثبتشده داشت، افزود: هماکنون بیش از ۷۲ سازمان مردمنهاد مجوز دارند و پیشبینی میکنیم تعداد سمنهای استان بوشهر تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ عدد برسد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید اعتقاد دارد که توسعه کشور باید با حضور مردم و بهویژه سازمانهای مردم نهاد صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از سازمانهای مردم نهاد به مجلس میرود، افزود: در سند ششم توسعه کشور نیز دولت نگاه ویژهای به سازمانهای مردم نهاد داشته است.
رزمجو با بیان اینکه بالا بردن کیفیت زندگی در جوامع مختلف یک هدف مهم است افزود: در کشور ما که میخواهیم خودمان را به عنوان یک الگو در دنیا معرفی کنیم، میتوانیم با حضور موثر سازمانهای مردم نهاد به این مهم برسیم.
وی تصریح کرد: مسئولیتپذیری و مشارکت در توسعه کشور از ویژگیهای مهم سازمانهای مردمنهاد است که باید به عنوان فرهنگ در کل جامعه گسترش یابد.
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