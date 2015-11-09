تروریست ها افغان از سوی کشورهای خارجی حمایت می شوند

«حلیم فدایی»، استاندار «لوگر» افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: حضور طالبان متحرک است؛ یک روز در جایی هستند و روز دیگر در منطقه ای دیگر؛ زیرا از قوای امنیتی ما هراس دارند و لذا مکان مشخصی برای حضور ندارند.

وی گفت: عملیات های بسیار موثری در لوگر صورت گرفت که روحیه دشمن را شکست و آنها نتوانستند برنامه های خود را در این ولایت انجام دهند.

استاندار لوگر اظهار داشت: موقعیت لوگر بسیار حساس و استراتژیک اسیت زیرا مناطق مهمی از جمله پاکستان، نگرهار، پکتیا، غزنی، وردک و کابل مرز دارد و در واقع دروازه کابل به شمار می رود. طالبان تلاش زیادی کردند که این ولایت را تصرف کنند اما حتی یک مقر نظامی نیز از کنترل نیروهای امنیتی خارج نشد؛ هماهنگی میان ارگان های امنیتی ما بسیار خوب است.

حلیم فدایی، استاندار لوگر افغانستان افزود: کسانی که در تمام افغانستان فعالیت تروریستی می کنند از سوی کشورهای خارجی حمایت می شوند و بدون کمک کشورهای خارجی ممکن نیست آنها بتوانند مقاومت کنند.

وی در پایان عنوان کرد: امسال سالی سخت برای افغانستان بود اما نیروهای امنیتی ما با وجود اینکه انتقال سیاسی صورت گرفت بسیار موفق بودند و از حمایت مردم برخوردار هستند و تا زمانی که مردم از نیروهای امنیتی حمایت کنند فکر نمی کنم دشمن بتواند موفق شود.