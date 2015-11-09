تجار رامشیر با قوانین مبادلات مرزی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی صبح امروز در سومین جلسه بررسی راهکارها و رفع موانع به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون ساماندهی مبادلات مرزی در رامشیر عنوان كرد: هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی تجار و بنکداران شهرستان رامشیر با نحوه بهره‌مندی از ظرفیت این قانون و ارائه راهکارهای مناسب از طرف تعاونی‌های مرزنشینان شهرستان شادگان است.

وی افزود: این قانون در راستای تقویت معیشت خانوارها، اقتصاد پایدار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق کالا به تصویب رسیده و قطعاً با اجرای صحیح این اقتصاد شهرستان بیش از با رونق اقتصادی و تجاری مواجه خواهد شد.

علی شریعتی رئیس اداره نظارت بر تعاونی‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز در این جلسه به بیان راهکارهای مناسب در زمینه برطرف کردن مشکلات تجار و بنکداران رامشیر پرداخت و خواستار همکاری و تعامل بیشتر بنکداران و تجار با شرکت‌های تعاونی شادگان در جهت استفاده بهینه از این قانون شد و اظهار کرد: مشکل توقیف کالاها توسط نیروی انتظامی و میزان حمل بار را از طریق استان پیگیری می‌کند.

در ادامه برخی از تجار و بنکداران رامشیری به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند و اظهار داشتند که نیروی انتظامی از حمل کالایی که در راستای دستورالعمل ابلاغی آمده است جلوگیری کرد و به‌عنوان کالای قاچاق آن را توقیف می‌کند.

ضمن اینکه در حمل کالایی مثل برنج، شکر، وسایل خانگی و... محدودیت حمل، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

شرکت‌های تعاونی مرزنشینان شادگان نیز با اعلام آمادگی کامل در جهت همکاری با تجار رامشیری به بیان تجارب خود در این زمینه پرداختند.