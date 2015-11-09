۳۰ درصد معادن فارس غیرفعالند/ فعال سازی از طریق مزایده

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: معادن غیرفعال استان را باطل و آن ها را از طریق مزایده واگذار می کنیم تا معادن از کسانی که فعالیت ندارند گرفته و به افراد دیگری واگذار شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم طی برگزاری چند مرحله مزایده تمام معادن غیرفعال را مجددا فعال کنیم، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه مزایده داشته ایم و تا پایان سال سه مزایده دیگر نیز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس یادآور شد: ۳۰ درصد از معادن استان غیر فعال هستند.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مهم ترین اولویت ما در سال جاری جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت های داخلی است که مطمئن هستیم نتایج خوبی برای استان در پی خواهد داشت و تا به حال نیز در این حوزه فعالیت های خوبی انجام شده است.

وی اعلام کرد: فاز دوم پتروشیمی شیراز به عنوان یکی از پروژه های مهم در دهه فجر افتتاح می شود، علاوه بر این چند طرح صنعتی بزرگ نیز در منطقه ویژه و شهرک های صنعتی در پیش داریم.