به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی راس ساعت ۹ صبح امروز آغاز شد. در این جلسه بابک زنجانی در جایگاه متهمان قرار گرفت تا ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.
وی گفت: در جلسات قبلی قول صدور ضمانتنامه را داده بودم و گفته بودم تا روز دوشنبه یا سهشنبه ضمانتنامه صادر میشود که در این جلسه درباره این موضوع توضیح میدهم. ۱۱ فقره السی از سوی من برای بانک مالزی و شرکت HK صادر شد که اینها از نظر من برات است اما بهاعتقاد نماینده دادستان السی به شمار میرود و کارشناس بانک مرکزی عنوان کرد السی با برات فرق میکند و معتقد است السی شرطی است اما برات شرطی نیست.
بابک زنجانی گفت: متأسفانه چارهای ندارم که در هر جلسه در ابتدای دفاعیات برخی توضیحات را ارائه دهم تا شائبهای ایجاد نشود. دلیل علنی شدن دادگاه درخواست من و وکیلم بود که هم از شما و هم از رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم دادگاه بهصورت علنی برگزار شود تا همه ببینند و قضاوت کنند و هر قضاوتی دارند بگویند و من ناراحت نمیشوم. متأسفانه چون حساسیتها زیاد شده هر حرکتی که انجام میدهم باعث یکسری برداشتهایی میشود، از جمله ماجرای پوشهای که حاوی برخی دفاعیات قابل قرائت و غیرقابل قرائت بود.
متهم نفتی اظهار داشت: ما هیچ موضوع مخفی از دادگاه نداریم اما چون یکسری مدارک مربوط به مسائل خودم و مصوبات بانکم که تحریم شده است، بود و شامل مسائل محرمانهای است که نیاز به قرائت در دادگاه ندارد، آنها را دستهبندی کردم و اگر نیاز باشد مستندات را ارائه میکنم.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در مورد السی و برات، وکیل شرکت نفت هم اعتراض داشت که گشایشهای اعتباری انجام شده تا چند روز پیش السی بوده و امروز برات شده است و مصاحبهای هم در این خصوص انجام دادند. در این ارتباط درخواست کردیم پیگیریهای جدیتری انجام شود و با کمک وکلای خارجی خود از چهار جا شامل شرکت سوئیفت، اتاق بازرگانی بینالمللی و لوفزا استعلام کردیم.
وی افزود: شرکتها مجاز به داشتن خط سوئیفت و استفاده از آن هستند و میتوانند از این طریق با بانک یا دیگر شرکتها ارتباط داشته باشند. از جمله شرکتهایی که خط سوئیفت داشته، شرکت ملی نفت ایران بود که پس از تحریمها سوئیفتش قطع شد. در سؤالی که از شرکت سوئیفت در خصوص تفاوت برات و السی انجام دادیم اعلام کردند هر دو نامه اعتباری که از سوی شرکت یا بانک صادر میشود و در شرکتها به آن برات شرکتی و در بانکها، برات بانکی یا السی میگویند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: کارشناس بانک مرکزی ایراد میگرفت که طبق قانون باید بالای اسناد اعتباری گشایش شده، عنوان برات نوشته میشد. اما در ماده ۲۲۶ قانون تجارت عنوان شده که در شناسایی برات اگر بندهای ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ رعایت شود حکم برات را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین شرکت سوئیفت در پاسخ به استعلام ما اعلام کرده است که در سیستم سوئیفت، شرکتها برات را با فرمت MT۷۰۰ صادر میکنند و بانکها نیز به همین شکل اقدام میکنند با این تفاوت که در بانک، خود بانک قائممقام تجاری محسوب میشود اما در شرکتها، شرکت معرفی کننده قائممقام تجاری محسوب شده و اعتبار برات صادره توسط گیرنده مورد بررسی قرار میگیرد. براین اساس هم السی و هم برات شرطی و تمرد از آن قابلیت پیگیری قضایی را پیدا میکند.
من پول نفت را نقداً به حساب وزارت نفت ریختهام
زنجانی ادامه داد: قبل از قطع شدن سوئیفت وزارت نفت، با قرارگاه خاتم همکاری داشتم و مشاهده کردم که شرکت ملی نفت عیناً براتهایی را به همین شکل و با فرمت MT۷۰۰ برای خرید کالاهایی صادر کرده است. حتی اگر اینها را قبول نکنید باز هم پاسخ میدهم که من ۱۱ فقره گشایش اعتبار از طریق شرکت SCT به بانک مالزی خودم صادر کردم و بانک مالزی نیز اعتبارات اسنادی گشایش شده را به شرکت HK ابلاغ کرده است اما هیچ عملیاتی انجام نشده و من پول نفت را نقداً به حساب وزارت نفت ریختهام.
وی با اشاره به شمارهحسابهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی میداند که این شماره حسابها قابلیت دریافت وجوه را ندارند و ای کاش آن را به دادگاه ارائه نمیکرد. با خود گفتم شاید در ۲ سالی که در بازداشت بودم اتفاقاتی افتاده که از آن بیاطلاع هستم بنابراین به این شماره حسابها توجه کردم و از وکلای خارجی خود خواستم از ۳ کشور ۳ مبلغ ۵۰ یورویی به صورت جداگانه به این حسابها واریز کنند.
بابک زنجانی افزود: این شماره حسابها در خارج از کشور و در جاهایی که ایران به آن کشورها نفت میفروشد، افتتاح شده است و پول فروش نفت را در این حسابها دریافت میکند و فقط اجازه واردات دارد و نمیتواند پولی از این حسابها برداشت کند. بنابراین پولهای موجود در این حسابها قابلیت حواله کردن به خارج از کشور یا واریز کردن به آنها وجود ندارد.
وی افزود: اینکه آقای نوبخت (سخنگوی دولت) اعلام کرده این شماره حسابها قابلیت وصول دارد، نشان میدهد که یا از موضوع اطلاع ندارند یا به دنبال چیز دیگری هستند. برای اثبات این موضوع از وکلای خارجی خود خواستم از ۳ کشور ۳ مبلغ ۵۰ یورویی به این حسابها حواله کنند اما جالب این است که بانکهای گیرنده جواب دادند این حسابها محرمانه است و قابلیت وصول هیچ وجهی را ندارد.
متهم پرونده نفتی توضیح داد: با خود گفتم شاید حسابهای اعلام شده قابلیت دریافت پولهای کلان را داشته باشد به همین خاطر دو پیام به صورت MT۹۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۳۰ چهارم نوامبر به هالک بانک ترکیه ارسال و اعلام کردیم که قصد داریم به حساب این بانک پول واریز کنیم. همچنین پیام دیگری در ساعت ۱۵:۳۶:۱۰ روز ۴ نوامبر به بانک کندون چین که یکی از شمارهحسابها مربوط به این بانک بود ارسال کردیم.
وی اضافه کرد: هالک بانک ترکیه ساعت ۱۳:۴۹:۱۸ روز ۴ نوامبر پیام داد که این حسابها، حسابهای خاص بین ایران و ترکیه است که نمیتوانیم وجوه را دریافت کنیم. فردای آن یعنی ساعت ۱۰:۴۱:۱۲ روز ۵ نوامبر بانک کندون چین جواب داد که امکان دریافت وجوه را ندارد.
زنجانی افزود: بنابراین اینکه میگویند حسابهای اعلام شده قابلیت وصول دارد نادرست است. اگر قابلیت وصول داشت خودشان پولهایی که در خارج از کشور داشتند میگرفتند و چرا به من میگویند شماره حساب میدهیم و پول واریز کن.
بابک زنجانی گفت: اعلام کرده بودم که حاضر هستم یک هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به ذینفعی شرکت HK صادر کنم. صدور ضمانتنامه کار راحتی نیست ضمن اینکه من هیچ مدرکی ندارم و از طرف دیگر میخواهم ضمانتنامهای برای یک شرکت تحریم شده صادر کنم. با این وجود دوستانم قول دادند که این کار انجام میشود و اعلام کردند ۲ امضا از ۴ امضای ضمانتنامه گرفته شده و فقط ۲ امضا باقی مانده که تا روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته گذشته قرار بود این امضاها نیز گرفته شود.
زنجانی با اشاره به مصوبه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم خود و شرکتهایش از جمله بانک FIIB، بانک نفت، شرکت SCT و شرکت سورینت در دوبی اظهار کرد: در این تحریمها یک بندی وجود دارد که طبق آن تمام مجموعههای من بلوکه شده است و اتحادیه اروپا نامهای به بانک FIIB ارسال و اعلام کرده اگر بخواهم از وجوه خود استفاده کنم باید طبق قانون از اتحادیه اروپا اجازه بگیرم.
وی ادامه داد: براین اساس دو امضا از امضای ضمانتنامه گرفته شد اما دو نفر دیگر ایراد گرفتند که این پول، پول تحریمی است و ما داریم ضمانتنامهای صادر میکنیم که شرکت ذینفع هر موقع اقدام کند میتواند وجه ضمانتنامه را دریافت کند. بر این اساس بانکی که قصد داشت ضمانتنامه را صادر کند از اتحادیه اروپا استعلام گرفت و گفتند بعد از برداشته شدن تحریمها وجه ضمانتنامه قابل وصول باشد.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: متاسفانه اینها با اطلاعاتی که از ایران به دست آوردند، کارمزد ضمانتنامه که یک یا نهایتا دو درصد است، ۶ درصد حساب کردند که ۶ درصد ۲ میلیارد یورو، ۱۲۰ میلیون یورو میشود و من نیز چنین پولی نداشتم. قرار شد ضماتنامه به نام یک مجموعه بزرگ دیگری صادر شود که کار آن در حال انجام است و در آینده تقدیم میکنم.
وی توضیح داد: اگر قرار باشد کار سیاسی صورت گیرد و شرکت نفت به من کمک نکند من نیز تلاشی انجام نمیدهم اما اگر میخواهند کاری را انجام دهیم، اینکه بگویند شماره حساب دادیم، پول نریختند یا ضماتنامه هنوز صادر نشده است، درست نیست.
متهم پرونده نفتی افزود: معاون وزیر نفت اخیرا اعلام کرده اگر زنجانی میخواهد پول بریزد برود شماره حساب قوه قضائیه را بگیرد. مگر قوه قضائیه شماره حساب ارزی در اروپا دارد؟ قوه قضائیه هم باید از بانک مرکزی شماره حساب بگیرد. متاسفانه دوستان قصد همکاری ندارند و روی هوا نمیشود کاری انجام داد و فقط مصاحبه کرد.
زنجانی ادامه داد: کسی که با هزاران میلیارد تومان سروکار دارد، عقلش هم به اندازه هزاران میلیارد کار میکند. اگر من بخواهم دعوا را شروع کنم مطمئن باشید که شما نسبت به من برنده نخواهید شد زیرا شما اختیارات محدودی دارید اما من شخص هستم و همین الان فکر میکنم و همین الان انجام میدهم.
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