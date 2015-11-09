هیئت ووشوی خوزستان با كمبود اعتبار مواجه است

امیر هواشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان كرد:‌ از میان نفرات اعزامی به مسابقات جهانی در سال جاری، دو خوزستانی حضور دارند كه این مسئله وجود ظرفیت‌های فراوان در این رشته ورزشی در استان را نشان می‌دهد. این دو ورزشكار در این زمان در اردوی آمادگی تیم ملی به سر می‌برند.

رییس هیئت ووشوی خوزستان افزود: همچنین دو تن از ملی پوشان در مسابقات آسیایی در بخش ساندای بانوان ورزشكاران خوزستانی هستند.

وی تصریح كرد:‌ انتخابی تیم ملی در اواخر دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود كه متأسفانه به دلیل عدم تأمین بودجه به‌منظور اعزام ورزشكاران به اردوی آمادگی شانس انتخاب ورزشكاران استان كاهش می‌یابد.

هواشمی با اشاره به امكان جایگزینی ورزشكاران با استعداد ملی‌پوش در انتخابات تیم ملی گفت‌: ورزش‌های رزمی مانند سایر رشته‌های ورزشی نیستند و برای پیشرفت در این زمینه باید ورزشكاران به اردوهای مختلف اعزام و تمرینات فشرده‌ای را از سر بگذرانند كه در این زمان ورزشكاران خوزستانی دچار کمبودهای فراوانی هستند.

رئیس هیئت ووشوی خوزستان با بیان اینكه برای هر اردوی باید حداقل ۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفت، افزود:‌ برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای برگزاری مسابقات لیگ استانی و قهرمانی استانی در دو ماه آینده انجام گرفته است.