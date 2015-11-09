نرخ بانکی ارزها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۲۹,۹۶۴ ریال، پوند انگلیس با ۶۰ ریال رشد ۴۵,۱۵۶ ریال و یورو با ۸۱ ریال افزایش ۳۲,۲۶۰ ریال تعیین شد.

فرانک سویس ۲۹,۸۳۹ ریال، کرون سوئد ۳,۴۴۵ ریال، کرون نروژ ۳,۴۶۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۲۵ ریال، روپیه هند ۴۵۲ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۶۰ ریال، دینار کویت ۹۹,۰۵۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۴۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۲۹۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۶ ریال، ریال عمان ۷۷,۹۳۱ ریال، دلار کانادا ۲۲,۵۴۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۱۱۸ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۶۱ ریال، روبل روسیه ۴۶۶ ریال، ریال قطر ۸,۲۳۶ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ریال، دلار استرالیا ۲۱,۱۲۵ ریال، ریال سعودی ۷,۹۹۴ ریال، دینار بحرین ۷۹,۴۳۹ ریال و دلار سنگاپور ۲۱,۰۶۹ریال قیمت خورد.

ده روپیه سریلانکا ۲,۱۱۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۹۵۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۹۱ ریال، دینار لیبی ۲۱,۶۱۲ ریال، یوان چین ۴,۶۹۸ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۵۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۶,۸۶۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۹۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۶۳۵ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۱ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۶۴۰ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۱۴ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۲۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۶۹ ریال است.