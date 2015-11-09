به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی امروز در اولین همایش و نمایشگاه فناوری سلامت گفت: امیدوار هستیم که شرکت های دانش بنیان بتوانند بخشی از انتظار ملت ایران را برآورده کنند.

وی با بیان اینکه باید حمایت از این شرکت های دانش بنیان روز به روز افزایش یابد گفت: امیدوار هستیم ساختار حوزه سلامت و دانشمندان بتوانند در زنجیره های بین المللی کشور نقش خود را بیش از گذشته اثبات کنند.

وزیر بهداشت افزود: محققین درباره علم و فناوری زیاد صحبت و فعالیت می کنند ولی در جایی که باید بر روی این فناوری ها سرمایه گذاری شود نقش آفرینان غایب و یا کمرنگ هستند.

به گفته وی بودجه پژوهشی کشور با عدد یک فاصله دارد در صورتی که باید رقمی بالغ بر دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. ما در این موضوع در مقایسه با کشورهای حاشیه ای خیلی فاصله داریم؛ این فرصت ها به صورت یکسان و دائمی در اختیار ملت ها قرار نمی گیرد.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: سیاست گذاران در بخش دولت و مجلس باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند. در حال حاضر لازم است فرصت هایی برای محققان به وجود آید تا بتوانند نتایج تحقیقات خود را در مجامع بین المللی عرضه کند. از سوی دیگر باید فضایی برای آنان به وجود آید تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی با اشاره به یک مشکل در حوزه سلامت گفت: برخی افراد در بخش تولید از واردات برخی کالاها اعم از دارو و تجهیزات گله می کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه تقویت بخش های درون زا در کشور مهم است افزود: ما باید تلاش کنیم بهترین تجهیزات و مواد اولیه دارویی را در اختیار مردم قرار دهیم؛ این یکی از اهداف ما به شمار می رود که در این راستا باید از تولیدات داخلی در کشور نیز حمایت شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه باید در مناقصه های بین المللی شرکت داشته باشیم گفت: شرکت در مناقصه های بین المللی در حوزه دارو و تجهیزات مهم است که اگر در این مناقصات سهمی پیدا کردیم این سهم را باید در داخل توسعه دهیم و اگر موفق نشدیم متوجه می شویم که کیفیت های لازم را نداشته ایم و باید در راستای افزایش کیفیت اقدام کنیم.

وی افزود: محور اقتصاد مقاومتی صنعتگران و تولیدکنندگان هستند؛ امیدواریم که دانشگاه علوم پزشکی تهران هم بتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی ایفا کند.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در حوزه آی تی نیاز به فناوری های جدی وجود دارد گفت: خوشحال هستیم که در این دولت دسترسی به فناوری آی تی در حوزه سلامت آغاز شده است و امیدواریم که با تلاش های فراوان به این موضوع دست پیدا کنیم.