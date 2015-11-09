کمیسیون امنیت ملی اعدام ۳ ایرانی در عربستان را پیگیری می کند

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام عربستان نسبت به اعدام ۳ تبعه ایرانی گفت: دستگاه دیپلماسی کشورمان تمام هم و غم خود را به مسئله رسیدگی برجام و پرونده هسته ای اختصاص داده و از مسائل دیگر غافل شده است.

وی افزود: وزارت امور خارجه و در راس آن رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به خاطر توجه همه جانبه به پرونده هسته ای، با کشورهای منطقه کمتر ارتباط برقرار کرده است و همین باعث شده کشوری مانند عربستان رفتاری خارج از عرف دیپلماتیک از خود نشان دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بارها به دستگاه دیپلماسی درباره این مسئله تذکر داده ایم اما تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است در حالی که وزارت خارجه مسئول است که نسبت به این مسئله فکر اساسی کند.

کوثری گفت: عربستان هر دو ماه یا سه ماه یکبار علیه ملت ایران اقداماتی غیرانسانی انجام می دهد که حادثه منا، سقوط جرثقیل، حادثه فرودگاه جده و روز گذشته هم اعدام ۳ ایرانی در زمره این اقدامات میگنجد که برای ملت بسیار دشوار بوده و قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس افزود: دیپلماسی ایران باید در درجه اول مباحث مربوط به منطقه را دنبال کند، البته منظور این نیست که به موضوعات فرامنطقه ای نپردازد اما اینکه همه توجهات خود را به مقوله هسته ای متمرکز کند، جای اشکال بزرگ است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون مسئله اعدام ۳ ایرانی در عربستان را حتماً از دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه به طور جدی دنبال کرده و درباره آن توضیح می خواهد، گفت: این مسئله باید به طور جدی پیگیری شود که چرا عربستان بدون اعلام قبلی و با نقض قوانین بین المللی و نادیده گرفتن حسن همجواری و همسایگی، اقدام به اعدام ۳ تبعه ایرانی کرده است.