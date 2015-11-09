به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیماری‌های غیر واگیر مهم‌ترین علت مرگ‌ومیر در کشور به شمار می‌روند و یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است.

بنابر این گزارش در ایران شیوع دیابت در حدود ۱۰ درصد گزارش‌شده است و حدود ۵۰ درصد زنان و ۳۹ درصد مردان ۱۵ تا ۶۴ ساله در کشور دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند.

در این گزارش آمده است: مصرف قند و شکر روزانه ۶۶ گرم است درحالی‌که بر اساس سبد مطلوب غذایی مصرف روزانه قند و شکر حداکثر ۴۰ گرم توصیه‌شده است.

این گزارش می‌افزاید: سرطان پانکراس، بیماری‌های کلیوی، فشارخون بالا، بیماری‌های قلبی بخصوص در زنان، نقرس، اختلال حواس و آلزایمر از دیگر عوارض مصرف زیاد مواد قندی و شیرین به شمار می‌رود.

همچنین در این گزارش بیان‌شده است بر اساس مطالعات انجام‌شده متوسط مصرف نمک ۱۰.۸ گرم در کشور است که بیش از دو برابر مقدار توصیه‌شده سازمان بهداشت جهانی است.

در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد برنامه بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی را در مناطق تحت پوشش از ۲۹ آذر الی ۱۴ دی‌ماه با همکاری و مشارکت سازمان‌های مؤثر در امر سلامت هم‌زمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی به اجرا بگذارد.