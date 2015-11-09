به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خرمشاهی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از رانندگان نمونه ناوگان اتوبوسرانی ساوه گفت: در شهر ساوه نیز هم اکنون ۹۶دستگاه اتوبوس و ۹۶۰دستگاه تاکسی در حوزه مدیریت شهری در قالب ناوگان حمل و نقل عمومی به شهروندان خدمات ارائه می کنند که فرسودگی این ناوگان یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیریت شهری در ساوه است.

وی تصریح کرد: هم اکنون حدود ۴۰درصد از تاکسی های این شهر به علت فرسودگی زمین گیر شده اند که به دلیل اختلافات شرکت ایران خودرو و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور صدور پیش فاکتور توسط شرکت ایران خودرو برای نوسازی تاکسی‌های کشور متوقف شده است و مالکان تاکسی ها نتوانسته اند نسبت به نوسازی اقدام کنند.

رئیس کمیسیون امور حمل و نقل شورای شهر ساوه یادآور شد: همچنین بیش از ۵۰درصد اتوبوس های این شهر فرسوده و با عمر بالای ۱۰سال است که نیازمند نوسازی هستند و در سفر اخیر دکتر خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، این مشکل توسط مدیریت شهری ساوه مطرح شد.

به گفته خرمشاهی، ناوگان اتوبوسرانی ساوه علاوه بر نوسازی، به دلیل افزایش محدوده شهری در این شهر نیازمند افزایش اتوبوس برای پوشش مناطق جدید محدوده شهر است که این امر اعتبارات ویژه می طلبد.

وی با بیان این که نوسازی ناوگان عمومی امنیت کالا و مسافر و شبکه ارتباطی و جاده ای را تقویت می کند، افزود: ناوگان فرسوده گاهی اوقات خسارت های زیادی را به اقتصاد جامعه وارد می کند، بنابراین نوسازی ناوگان حمل و نقل همواره ضروری است.

رئیس کمیسیون امور حمل و نقل شورای شهر ساوه یادآور شد: حمل و نقل همگانی یکی از نیازهای ضروری جوامع شهری و از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

خرمشاهی ادامه داد: جابجایی و حمل و نقل در شهرها، همواره به عنوان یکی از چالش های مدیریت شهری مطرح بوده و در این میان نقش سیستم های حمل و نقل همگانی در افزایش رفاه شهروندان و توسعه جامعه شهری، اساسی و انکارناپذیر است.

عملکرد ناوگان حمل و نقل سهم عمده در نظم شهری دارد

معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه نیز در این مراسم بیان داشت: حمل ونقل از جمله اولویت و زیر بنایی اقتصاد هر جامعه است لذا باید در امور حمل و نقل تلاش بیشتری به عمل آورد تا رضایت شهروندان حاصل شود.

مصطفی احمدی قدردانی و تشکر از تلاش فعالان عرصه های شهری را به منزله دیده شدن تلاش این افراد دانست و افزود: دیدگاه مجموعه مدیریت شهری به قشر رانندگان ویژه و خاص است، زیرا افراد شاغل در این سمت با آگاهی از سختی و دشواری کار رانندگی این شغل را انتخاب کرده‌اند و در مسیر خدمات رسانی نیز در کنار مشکلات مختلف این شغل، با تلاش روزافزون گام بر می دارند.

معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه اظهار داشت: انتظار ما این است که بخش عمده ای از نظم و انضباط در شهر که مدنظر ما است به دست رانندگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی محقق شود، ادامه داد: رانندگان اتوبوس و تاکسی توانایی ارتقای فرهنگ شهر را دارند و اصولا این مهم، یکی از مؤلفه های اساسی در کار این زحمت کشان است.

احمدی یادآور شد: رانندگان در سرما و گرما مشغول خدمت رسانی به مردم هستند اما با این حال شهروندان انتظار دارند که همواره گشاده رو و با حوصله باشند و این مهم از سوی رانندگان ناوگان حمل و نقل باید رعایت شود.

در پایان این مراسم از سه تن از رانندگان نمونه ناوگان تاکسیرانی ساوه تجلیل به عمل آمد.