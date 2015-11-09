به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوان خراسان رضوی مهدی روزبهانه گفت: برای نخستین بار لیگ مسابقات دوچرخه سواری تریال با موافقت فدراسیون دوچرخه سواری در چهارم آذر ماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می شود.

وی افزود: رشته تریال یکی از رشته های مهیج دوچرخه سواری است و با توجه به تجارب برگزاری مسابقات این رشته توسط هیئت مشهد درگذشته، تماشای این مسابقات برای عموم مردم جذابیت خاصی دارد.

مهدی روزبهانه در ادامه گفت: با توجه به برگزاری مسابقات استانی در رشته استقامت این مسابقات درکمربند سبز مشهد و در روزهای ۲۱ و ۲۲ ابانماه برگزارمی گردد که تاکنون بیش از۵۰ نفر دوچرخه سوار برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: در همین راستا تاکنون شهرهای مشهد، کاشمر، نیشابور، فریمان، قوچان، نیشابور، شهر فیروزه، طرقبه و شاندیزاعلام امادگی کردند.