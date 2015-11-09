۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

مشهد میزبان لیگ مسابقات دوچرخه‌سواری تریال می‌شود

مشهد- رئیس هیئت دوچرخه‌سواری خراسان رضوی از میزبانی این هیئت در راستای برگزاری رقابت‌های لیگ مسابقات دوچرخه‌سواری تریال برای نخستین بار در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوان خراسان رضوی مهدی روزبهانه گفت: برای نخستین بار لیگ مسابقات دوچرخه سواری تریال با موافقت فدراسیون دوچرخه سواری در چهارم آذر ماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می شود.

وی افزود: رشته تریال یکی از رشته های مهیج دوچرخه سواری است و با توجه به تجارب برگزاری مسابقات این رشته توسط هیئت مشهد درگذشته، تماشای این مسابقات برای عموم مردم جذابیت خاصی دارد.

مهدی روزبهانه در ادامه گفت: با توجه به برگزاری مسابقات استانی در رشته استقامت این مسابقات درکمربند سبز مشهد  و در روزهای ۲۱ و ۲۲ ابانماه برگزارمی گردد که تاکنون بیش از۵۰ نفر دوچرخه سوار برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: در همین راستا تاکنون شهرهای مشهد، کاشمر، نیشابور، فریمان، قوچان، نیشابور، شهر فیروزه، طرقبه و شاندیزاعلام امادگی کردند.

