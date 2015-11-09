کشف ۱۱۷ کیلو تریاک در اهواز/ بادمجان های آلوده به مقصد نرسیدند

سرهنگ سید محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان دو قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۱۱۷ کیلو تریاک در محموله بادمجان در شهر اهواز کشف شد.

وی افزود: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله مواد مخدر در غالب بار صیفی جات از استان های جنوبی کشور به این استان مطلع شده و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: چند اکیپ از پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر با کنترل محورهای مواصلاتی و عزیمت به میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز پس از ساعت ها انتظار در ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه شب گذشته مأموران موفق به شناسایی کامیون حامل بار صیفی جات از نوع بادمجان شدند که در این زمینه دو قاچاقچی به هویت های (ع. الف) (ک. ن) را دستگیر کردند.

صالحی بیان کرد: مأموران پس از انتقال کامیون به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان و بازرسی از آن موفق شدند تا ۱۱۷ کیلو و ۴۰۶ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه در کیسه های حاوی بادمجان جاسازی شده بود، کشف کنند.

وی عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه مستندات قانونی راهی مراجع قضایی شدند.