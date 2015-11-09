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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان:

بانک اطلاعاتی هیئات مذهبی استان زنجان راه اندازی می شود

بانک اطلاعاتی هیئات مذهبی استان زنجان راه اندازی می شود

زنجان-رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان از راه اندازی بانک اطلاعاتی هیئات مذهبی استان زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازی بانک اطلاعاتی هیئات مذهبی ساماندهی خوبی در شورا انجام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل موسوی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی افزود: شورای هیئات مذهبی در شش شهرستان زنجان، ماهنشان، طارم، خدابنده، ابهر و خرمدره شورای هیئات مذهبی دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در شهرستان ابهر با توجه به مدیریت خوب شورای هیئات مذهبی شهرستان فعالیتهای خوبی انجام گرفته است.

موسوی به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی هیئات مذهبی اشاره کرد و گفت:  هیئات مذهبی که قبلا کد گرفته انذ می توانند نسبت به ثبت الکترونیکی اقدام کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شوراها نیست.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان تصریح کرد: فلسفه شورای هیئات مذهبی این است که کارها به مردم واگذار شود تا فعالیت های مذهبی انجام دهند.

وی افزود: شورای هیئات مذهبی در دو سال گذشته هیچ بودجه ای دریافت نکرده و بودجه در قالب برنامه ها به خود سازمان داده می شود و تخصیص اعتبار و بودجه به صورت سلیقه ای انجام می شود

کد مطلب 2961473

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