تعاملات پارلمانی ایران با اتحادیه اروپا افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ‌الاسلام در مصاحبه با برنامه بدون «خط خوردگی» رادیو گفت وگو، گفت: در پارلمان اروپا نمایندگانی از کشورها و احزاب مختلف اروپایی حضور دارند و هر کشوری در این پارلمان بر اساس جمعیت خود نمایندگانی دارا می‌باشد.

وی با بیان اینکه پارلمان اروپا در این اتحادیه یک سازمان مهم و پیشرو است که در ارتباط با یکسان‌سازی و یکپارچگی اروپا فعالیت می‌کند تصریح کرد: اروپایی‌ها خود معتقد هستند که در ارتباط با ایران به خصوص موضوع تحریم‌ها هزینه سیاست‌های آمریکا را می‌پردازند و اکنون تلاش دارند که عقب‌ماندگی اقتصادی خود در ارتباط با تعاملات اقتصادی با ایران را جبران کنند.

مشاور رئیس مجلس در امور بین‌الملل با بیان اینکه آمریکایی‌ها چون با ایران چندان مراوده اقتصادی نداشته‌اند از موضوع تحریم‌ها ضربه چندانی نخوردند ولی اروپایی‌ها هزینه سنگینی را بابت این موضوع پرداخت کردند،‌ خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت این سفر بیشتر جنبه اقتصادی داشت و در واقع آنها می‌خواهند رابطه خود در این چند سال را ترمیم کنند و چیزهایی را که از دست دادند بار دیگر به دست بیاورند.

شیخ‌الاسلام با بیان اینکه ایران نیز از این موضوع استقبال می‌کند،‌ افزود: بحث مبارزه با تروریسم، مسأله سوریه، یمن و فلسطین از جمله دیگر مواردی است که در جریان گفت‌وگوهای رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در سفر به تهران با مقامات ایرانی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این سفر فرصت خوبی برای دوطرف جهت گفت‌وگو و رایزنی بود، خاطرنشان کرد: بحث افزایش تعاملات پارلمانی یکی دیگر از بحث‌های جدی بود که در جریان این سفر مورد گفت‌وگو قرار گرفت.