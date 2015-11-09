مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است

کاوه خاکسار با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه فعلا ثبت سفارشی برای واردات برنج نداریم، گفت: در شش ماه اول ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که مربوط به ثبت سفارش سال‌های گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه مجوزی برای واردات برنج داده نشده است، افزود: فعلا بازار نیازی به واردات ندارد، البته کشور به واردات جزئی نیاز دارد که اگر به میزان کافی تولید داشته باشیم، این نیاز هم در داخل تامین می شود.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برنامه ما این است که امسال به تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج برسیم، سال قبل هم تولید ما ۶۵۰ هزارتن برنج بوده است.

خاکسار به سیاست حمایت از کشت ارقام پرمحصول برنج اشاره کرد و افزود: امسال بیشترین افزایش قیمت خرید تضمینی را در برنج داشتیم.

وی با بیان اینکه ضریب خوداتکایی برنج در میانگین سه سال گذشته ۴۸ درصد بوده است، گفت: تلاش ما این است تا این رقم را به ۶۵ درصد برسانیم.