سارقی با ۱۸ فقره سرقت در مهرستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان؛ سرهنگ دوم اسماعیل میر در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی مهرستان با هدف ارتقا امنیت اجتماعی یکی از سارقان سابقه دار این شهرستان را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران در پی به سرانجام رساندن پرونده های سرقت و کشف آنها با اطلاعات بدست آمده این متهم را شناسایی و در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مهرستان بیان کرد: این سارق در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به ۱۸ فقره سرقت از منازل و مغازه ها اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.