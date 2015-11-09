به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، علی فعله گری اظهار داشت: استان کرمانشاه در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری با فعالیت در هفت غرفه به معرفی ظرفیت های گسترده استان کرمانشاه برای حضور سرمایه گذاران در حوزه گردشگری و صنایع دستی خواهد پرداخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، افزود: از این غرفه ها چهار غرفه در اختیار هتل های استان قرار دارد و در سه غرفه نیز فعالیت های این اداره کل و ظرفیت های سرمایه گذاری استان در حوزه گردشگری معرفی می شود.

وی تصریح کرد: این فرصت های سرمایه گذاری در حوزه مناطق نمونه گردشگری، واگذاری بناهای تاریخی، ایجاد بازارچه های صنایع دستی و احداث مجموعه های خدمات رفاهی و هتل ها و ... است.

فعله گری با بیان اینکه همه استان ها در این نمایشگاه حضور فعال دارند، گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه نیز با توجه به اهمیت این نمایشگاه و بازدید گسترده سرمایه گذاران داخلی و خارجی با همه توان شرکت کرده است و علاوه بر استقرار کارشناسان این اداره کل برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان، این فرصت ها در غالب کتاب ولوح فشرده دوزبانه در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

وی افزود: استان کرمانشاه با ۴ هزار اثر شناخته شده طبیعی و تاریخی که بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ مورد آن به ثبت ملی رسیده است و اثر جهانی بیستون و هفت اثر در فهرست موقت ثبت جهانی ظرفیت بی بدیلی برای توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.

وی وجود راه های مناسب دسترسی، فرودگاه بین المللی با امکان صدور ویزای ۱۵ روزه، راه آهن در دست تکمیل، بازارچه های مرزی متعدد، همجواری با بخش های کرد نشین و عرب زبان کشور عراق، امکانات زیرساختی مناسب، امنیت بسیار مناسب، آب هوای کم نظیر، تنوع فرهنگی و گویشی کم نظیر ... و از همه مهم تر دارا بودن مردمان مهمان نواز و فرهنگ دوست را فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در این استان عنوان کرد.

فعله گری با بیان اینکه کرمانشاه به عنوان مقصد گردشگری نقش محوری در غرب کشور را دارد، اظهار کرد: با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای توسعه صنعت گردشگری، خوشبختانه مدریت ارشد استان کرمانشاه نیز به این سیاست ها نگاه ویژه دارد و صنعت گردشگری را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان و شاید محوری ترین آن ها در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه و مدیریت ارشد استان از حضور سرمایه گذاران در این حوزه استقبال می کنند، تصریح کرد: الان استان کرمانشاه در بهترین شرایط برای حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری قرار دارد و نمود این مساله را می توان در افزایش سفرها به این استان دید.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: در حال حاضر ظرفیت اشغال تخت در هتل های ما بیش از ۶۶ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ به لحاظ در آمد زایی از محل بلیط فروشی در مجموعه های تاریخی و فرهنگی، از استان پانزدهم کشور به بعد از استان های فراس، اصفهان و خراسان رضوی به رتبه چهارم ارتقاء یافته است. در شش ماهه ابتدای سال جاری نیز آمارها کماکان رشد محسوسی را نشان می دهند.