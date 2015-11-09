دسترسی ۸ هزار روستا به پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود واعظی در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در مورد روند تجهیز روستاها برای بهره مندی از پرونده الکترونیک سلامت عنوان کرد: طبق توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت، تعدادی از روستاها را به عنوان نقطه هدف این وزارتخانه جهت بهره مندی از این طرح در اولویت قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش وزارت بهداشت تعداد ۱۸ هزار روستا را جهت بهره مندی از این طرح تعیین و به وزارت ارتباطات ارائه داد، گفت: از ماه گذشته روند تحویل تعدادی از روستاها را در دستور کار قرار داده و طبق برنامه هر ماه تعدادی دیگر را تحویل می دهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اتصال به اینترنت ۸ هزار روستا تا کنون انجام شده است، خاطرنشان کرد: تعدادی از این ۸ هزار روستا طبق اعلام به وزارت بهداشت در وضعیتی قرار دارند که امکان بهره مندی آنها از طرح پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.

واعظی عنوان کرد: با تکمیل روند تجهیز ۱۸ هزار مورد اول، تعداد ۲۵ هزار روستای دیگر نیز در نوبت اتصال به اینترنت قرار می گیرد. از این میان تعداد قابل توجهی در اولویت کاری وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.