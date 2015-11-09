به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش ملی اربعین صبح امروز با حضور محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری در تالار امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست خبری مومنی شریف با اشاره به اتفاق بزرگ فرهنگی پیرامون مراسم پیاده‌روی اربعین امام حسین(ع) اظهار داشت: در سال‌های نخست برگزاری این مراسم تصور این بود که این اتفاق ناشی از ممانعت و فشار دولت بعث عراق بر مردم شیعه بوده که به صورت حرکتی احساسی بروز کرده و به زودی فروکش می‌کند اما در این ۱۲ سال همواره بر شکوه این همایش افزوده شده و مخاطبانی فراتر از مرزهای عراق داشت تا جایی که سال گذشته از چهل کشور در عراق برای مراسم اربعین زائر وجود داشت و از ایران نیز گفته شد که نزدیک به دو میلیون زائر به عراق سفر کرده‌اند.

مومنی ادامه داد: برای آنانی که این رستاخیز را می‌بینند، بهت و شگفتی طبیعی است. فضایی که در این مراسم وجود دارد فضایی است که هیچ شباهتی به دنیای مادی ندارد و به باور من یادآور جهان آرمانی است که باور شیعه به دنبال آن است و مبلغ تمدنی است که بر محور دین و عقلانیت شکل گرفته است. بر همین اساس اربعین را می‌توان نقطه عطف شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی دانست.

رئیس حوزه هنری تصریح کرد: کنگره بزرگ اربعین حکایت از ناتوانی نظریات روشنفکران درباره پایان یافتن تاریخ دارد و نفی آن را به اثبات می‌رساند.

وی افزود: جاده نجف کربلا در مراسم اربعین مسیری است که دنیا را به سوی تمدن نوینی که با حب امام حسین(ع) تکمیل می‌شود هدایت می‌کند و بجاست که نخبگان ما نیز به این اتفاق بزرگ ورود پیدا کرده و برای آن تولید ادبیات و نظریه کنند.

به گفته مومنی شریف دنیای غرب در سال‌های گذشته تلاش بسیاری کرد تا این همایش و ظرفیت بزرگ را نادیده بگیرد اما موفق به این کار نشد. در دو سال اخیر اما گزارش‌ها و صحبت‌های بسیاری درباره این همایش به میان آمده و متفکران زیادی از سکوت خود در این زمینه دست کشیده‌اند.

در ادامه این نشست خبری مسعود معینی‌پور دبیر علمی این همایش نیز در سخنانی اظهار داشت: مناسک دینی جمعی در جهانی که به شکل سریع به سوی فردگرایی می‌رود یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل اسلام است به ویژه مناسکی که با محور عشق و حب به اولیاء الهی صورت بپذیرد.

وی در تشریح برنامه‌های این همایش گفت: در روز چهارشنبه ۲۰ آبان همایش ملی اربعین، ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی با سخنرانی رئیس حوزه هنری و آیت‌الله حائری شیرازی آغاز شد و در ادامه در پنل نخست آن حجج اسلام بابایی، رهدار و پیروزمند به سخنرانی می‌پردازند. در پنل تخصصی دوم که در عصر چهارشنبه خواهد بود آقایان کچوئیان و شجاعی و فیاض سخنرانی خواهند و داشت و مراسم اختتامیه نیز با سخنرانی آیت‌الله ارکی و حسن رحیم پورازغدی و نیز رونمایی از مجموعه مقالات این همایش انجام می‌شود.

به گفته معینی‌پور مجموعه مقالات این همایش با هدف بازشناسی طرفیت‌های تمدنی مناسک دینی، تلاش برای طرح مسائل جدید در حوزه علوم اجتماعی اسلامی و به مدیان آمدن اندیشمندان در شناخت پدیده‌های برآمده از مناسک دینی تدوین شده است. در این مجموعه ۱۴ مقاله در چهار بخش شامل مدنیت و امت در بستر اربعین، ظرفیت کلان اجتماعی یک مراسم دینی، آئین حسینی و ظرفیت‌های فردی و الگویی برای مطالعه در آئینه اربعیت پژوهی در این کتاب گردآوری شده و در این مراسم رونمایی خواهد شد.