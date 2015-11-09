پرواز مردان پرنده در کنار غول پیکرترین هواپیمای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، «یویس روسی» مهندس ماجراجوی سوئیسی که در دنیا به مرد پرنده یا جتی (Jetman) شهرت یافته هیچ گاه از پرواز در ارتفاعات نمی ترسد، حتی اگر در کنار ایرباس A۳۸۰ پرواز کند، هواپیمایی که به آن لقب بزرگترین هواپیمای مسافربری دنیا را داده اند.

او این برنامه حیرت انگیز و دیدنی را در آسمان دبی ترتیب داد. روسی به همراه همکارش «وینس رف» در حالی که هر یک سوار بر بالهای کربنی ابداع شده توسط روسی بودند از بالگردی در ارتفاع ۱۶۷۶ متری زمین بیرون پریده و برای لحظاتی در کنار ایرباس غول پیکر A۳۸۰ به پرواز ادامه دادند. این پرواز مشترک در ارتفاع ۱۲۱۹ متری در آسمان دبی صورت گرفت.

روسی پیش از انجام این عملیات نفسگیر گفت: ما مانند پشه هایی هستیم که در کنار عقاب پرواز خواهند کرد.

این همراهی به واسطه محدودیتهای حرکتی و سوخت مردان پرنده بیشتر از ۱۰ دقیقه ادامه نداشت اما در همین مدت اندک نیز لحظات تاریخی به ثبت رسید.