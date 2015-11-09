ضرورت ورود به حوزه فناوری آی تی در سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان امروز در اولین همایش و نمایشگاه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: این همایش به دلیل تبیین جایگاه فناوری در سلامت است و می تواند شروع خوبی باشد بتوانیم در این دانشگاه به عنوان پیشرو در جهت گسترش فناوری در حوزه سلامت گام برداریم.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط این دانشگاه در طول سال گذشته گفت: تاکنون توانسته ایم به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مراجعه‌کننده خدماتی در عرصه سلامت ارائه کنیم. از این تعداد، یک‌میلیون نفر اورژانسی، ۲۶۰ هزار نفر بستری و ۱۶۰ هزار نفر عمل های جراحی بزرگ داشته اند. این موضوع نشان دهنده یک قسمت از بازار فناوری سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه باید بتوانیم جایگاه درست و مناسبی از فناوری سلامت در عرصه‌های مختلف داشته باشیم تا به راحتی از فناوری ها استفاده بکنیم، افزود: در ۱۵ سال گذشته در حوزه دارو فعالیت‌های خوبی انجام شده به طوریکه نیاز واردات برطرف شده است.

جعفریان با بیان اینکه فعالیت های خوبی در حوزه تجهیزات پزشکی داشته ایم، افزود: ما در عرصه فناوری های مختلف در حوزه سلامت فعالیت های زیادی انجام داده ایم، اما در حوزه فناوری «IT» در ابتدای راه هستیم و باید در فناوری ساخت و ساز در سلامت و معماری در سلامت و ... توجه کافی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فناوری آموزشی فقط در بحث تجهیزات نیست و به فناوری‌های آزمایشگاهی نیز باید توجه کنیم، ادامه داد: در این زمینه اقدامات جدی انجام نگرفته و این در حالی است که سالانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران مراجعه می‌کنند.