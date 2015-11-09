گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی رو دوشنبه در جلسه با هیئت اعزامی فن بازار ملی ایران که در محل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین در حوزه صنعت و تولید از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است که با شکوفا شدن آن‌ها می‌توان تحولی در اقتصاد ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات کنونی در هر عرصه پایین بودن راندمان کار و تولیدی، دور شدن از فن‌آوری روز و کاهش ارتباط دانشگاه با به صنعت است که برای تقویت این حوزه باید اقدام کرد.

راه‌اندازی فن بازار منطقه‌ای در قزوین

مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: در فن بازار منطقه‌ای فروشندگان فناوری استان فرصت ارائه دانش فنی و فناوری‌های را پیدا می‌کنند تا زمینه بازاریابی برای آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به مزایای راه‌اندازی فن بازار در قزوین گفت: شبکه فن ‌بازار ملی ایران به‌عنوان تنها مرجع اطلاعات فناوری کشور، نقش واسطه‌ حرفه‌ای و تخصصی را در سطوح مختلف در کنار عرضه‌کنندگان مانند دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه‌ صنایع و نیز متقاضیان فناوری صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران و حتی دانشگاه‌ها ایفا خواهد کرد.

ناصحی یادآور شد: در این بازار، فروشندگان فناوری استان فرصت خواهند داشت تا دانش فنی و فناوری‌های خود را به معرض نمایش گذاشته و بازاریابی کنند.

مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامات فن بازار در استان شامل شناسایی شرکت‌های دارای پتانسیل فناوری و دانش‌بنیان در بخش صنعت، انتقال تجربیات و دستاوردهای فناوری استان در بخش منطقه‌ای، تجاری‌سازی دانش و فناوری‌های تولیدشده در بخش صنعت استان، تهیه بانك اطلاعاتی از ایده‌ها و تجارب فناوری استان به‌عنوان بخش زیر ساختاری فن بازار منطقه عنوان كرد.

در ادامه اکبر قنبر پور رئیس مركز فن بازار ملی ایران گزارشی از تاریخچه فن بازار ملی ایران، تفاوت فروش محصول و فناوری در بازار تولید و اجزا شبكه فن بازار و اهم فعالیت‌های این برنامه ارائه کرد.

وی افزود: تاكنون ۱۲ فن بازار منطقه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، خوزستان، سمنان، فارس، قم، كرمان، مركزی، هرمزگان، همدان و لرستان را ه اندازی شده است.

در پایان این نشست هیئت اعزامی از شركت نفیس نخ متقاضی دانش‌بنیان مستقر در شهرك صنعتی لیا و مركز خدمات فن‌آوری و کسب‌وکار شهرك صنعتی كاسپین بازدید كردند.