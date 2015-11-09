ورزش نسخه درمانی موثری در بیماران خاص است/ مسئولان حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در محل این فدراسیون برگزار شد.

مسعود اشرفی دبیر این فدراسیون در ابتدای این نشست عنوان کرد: فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و در طی ۱۰ سال گذشته روند خوبی نداشت ولی در سال گذشته پیشنهاد تاسیس مجدد این فدراسیون ارائه شد و مجمع عمومی آن در فروردین ماه امسال برگزار شد. مهمترین اتفاق در فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، بحث تغییر ماموریت از بعد قهرمانی به همگانی بود.

وی با بیان اینکه نیاز اساسی جامعه هدف فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، توجه به بعد همگانی است افزود: به غیر از پیوند اعضا که دارای فدراسیون جهانی است، سایر جامعه هدف ما که دیابتی‌ها، تالاسمی‌ها، هموفیلی‌ها، سرطانی‌ها و ... هستند، با نگاه ملی همراه می‌باشند.

اشرفی ادامه داد: ما چهار محور کاری را برای مجموعه خود تعریف کرده‌ایم؛ اولین محور رسیدگی به تشکیلات و ساختار مجموعه است. در بعد دیگر به مباحث آموزشی توجه داریم، در بخش سوم سفر به آرژانتین و حضور کیفی در مسابقات را در پیش داشتیم و در بخش چهارم توجه به بحث ورزش همگانی برای ما اهمیت زیادی داشت.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار کرد: ۵۱ فدراسیون فعال ورزشی در کشور داریم که محور کار ۴۱ فدراسیون، بحث فنی و ورزشی است. در سه فدراسیون بحث کلاس‌بندی پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد ولی در فدراسیون ما شرایط متفاوت است و پایه کار، توجه به بحث پزشکی است. به عنوان مثال ما برای یک دیابتی نمی‌توانیم نسخه ورزشی مشابه با بیمار هموفیلی و سرطانی داشته باشیم. شدت و نوع تمرینات در موارد مختلف، متفاوت است.

وی از ارتباط و همکاری با وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: با وزارت بهداشت و درمان هم در ارتباط هستیم. ماموریت اصلی این وزارتخانه پیشگیری و درمان است و همین نگاه در فدراسیون ما نیز وجود دارد. سعی و تلاش ما این است که جامعه را به سمت ورزش هدایت کنیم. هدف ما و وزارت بهداشت و درمان مشترک است.

اشرفی افزود: اعتبارات و امکانات خاصی در تقویم سلامتی ایجاد می‌شود که به کار مشترک و مثمر ثمر مبدل خواهد شد. در اولین حرکت در روز ۲۳ آبان روز جهانی دیابت همایشی خواهیم داشت و در ۳۱ هیات استانی کشور قابلیت اجرایی دارد. بزرگترین بخش جامعه هدف ما شش تا هشت میلیون نفر دیابتی شناخته شده یک و دو است. درواقع بزرگترین جامعه هدف ما دیابتی‌ها هستند. برای این منظور همکاری با وزارت بهداشت و درمان، فدراسیون ورزش همگانی و فدراسیون انجمن‌های ورزشی در اولویت کاری ماست. همایش روز بیست و سوم آبان در پارک نهج‌البلاغه تهران برگزار می‌شود و پیش‌بینی کرده‌ایم که در پایان آن راهپیمایی یک کیلومتری برگزار کنیم. اجرای برنامه در تهران از حیث جمعیت زیاد و بحث رسانه‌ای برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

هنوز نتوانسته‌ایم بوفه مدارس را سالم نگه داریم

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در پاسخ به این سئوال که همکاری شما با آموزش و پرورش چگونه است؟ گفت: آموزش و پرورش پایه کار ما است. صحبت‌های اولیه با دکتر حمیدی داشته‌ایم و این می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و فرهنگ‌سازی داشته باشد. ما هنوز نتوانسته‌ایم در داخل مدارس بوفه‌ها را سلامت نگه داریم.

وی ادامه داد: بزرگترین چالش پیش‌روی ما این است که جامعه هدف زیر نظر ما به لحاظ اقتصادی بخش متوسط رو به پایین را شامل می‌شود و ورزش در اولویت‌های آنها قرار نمی‌گیرد. چالش بزرگ ما ایجاد این باور در جامعه هدف است که ورزش نسخه موثر درمانی برای آنها می‌باشد. اعتقاد داریم این قضیه زمانبر ولی شدنی است.

اشرفی با اشاره به نتیجه بیماران پیوند اعضا در مسابقات جهانی آرژانتین که ۷۷ مدال و کسب رتبه ششمی بود، افزود: امیدوارم خروجی خوب باعث شود که نگاه وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون ما تغییر کند. از مسئولین می‌خواهم تا توجه بیشتری به ما کنند و این توجه چه از لحاظ منابع مالی و چه منابع ساختاری می‌تواند نمود پیدا کند. امیدوارم جامعه هدف ما باور کنند که ورزش می‌تواند تاثیر زیادی بر زندگی آنها داشته باشد.

محمدیان: بیماری‌های خاص در هر فدراسیون ورزشی رده‌پایی دارد

لیلا محمدیان نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در ادامه این نشست بیان کرد: نگاه فدراسیون ما این است که هر جا در هر وزارتخانه‌ و هر ارگانی بحث ورزشی پیش می‌آید، بیماری‌های خاص نیز رده‌پایی دارد و مخاطبان خاص خود را شامل می‌شود. ما با شهرداری تهران، وزارت کار و دانشگاه‌ها تعاملات خوبی داشته‌ایم. فدراسیون نوپایی هستیم ولی در همه استان‌ها، هیات داریم که بازوان خوبی برای فدراسیون بشمار می‌رود.

وی افزود: فدراسیون ما، فدراسیون خاصی است و من به آینده آن بسیار امیدوار هستم.