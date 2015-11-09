به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۲۰۱۵ میلادی، آغاز سیصدمین سال روابط تاریخی میان دو کشور و ملت ایران و فرانسه است؛ رابطهای که طی سه قرن گذشته، با فراز و فرود فراوانی همراه بوده، اما مشخصه دائمی و همیشگی آن، حفظ ارتباط فرهنگی میان نخبگان و فرهیختگان دو کشور بوده است. طی این مدت، ایران به مثابه سرزمینی کهن و رازآمیز، توجه پژوهشگران فرانسوی را به خود جلب کرده و موجب شکلگیری کرسیها و مطالعات فراوانی شده است.
ایرانشناسی در فرانسه، همراه با سایر گرایشهای شرقشناسی، قدمتی دیرینه دارد. توجه به میراث غنی و دیرپای فرهنگی ـ تمدنی ایران در قالب فعالیتهای باستانشناسی، شناخت ریشههای زبانهای باستانی و خطهای کهن ایرانی، و نیز مطالعه زبان فارسی، تصحیح و انتشار متون کهن، از مهمترین عرصههای مورد علاقهی ایرانشناسان فرانسوی به ویژه در قرن نوزدهم بود. این مسیر با انعقاد قراردادهای رسمی میان نهادها و مؤسسات علمی فرانسوی با دولت ایران، طی سدههای نوزدهم و بیستم بصورت گستردهای ادامه یافت. هرچند که مناسبات و تبادلات فرهنگی در دورههایی با فراز و فرود همراه بود اما با نگاهی گذرا به فعالیتهای ایرانشناسان فرانسوی، میتوان دریافت که در هیچ مقطعی مطالعات ایرانشناسی در فرانسه تعطیل نشده است.
در خلال سالهای ۱۳۷۷ / ۱۹۹۸ تا ۱۳۸۳ / ۲۰۰۵ سطح ارتباط فرهنگی میان پژوهشگران ایرانی و ایرانشناسان فرانسوی ارتقا یافت و طی آمد و شد برخی از استادان و پژوهشگران، گفتگوهای کوتاهی در نشریات آن روز، مشتمل بر زندگی و فعالیتهای علمی آنها در ایران منتشر شد اما این اقدامات هرگز به صورت منظم و پایدار تداوم نیافت. آنچه مسلّم است، در شرایط پرتلاطم سیاسی، ارتباط فرهنگی، تنها رشتهی پایدار میان ایران و فرانسه بوده که هرگز قطع نشده و پژوهشگران دو کشور، به ویژه ایرانشناسان فرانسوی، نقشی بسزا در تداوم آن ایفا کردهاند.
سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به فرانسه و تقارن با سیصدمین سالگرد روابط رسمی دو کشور، بهانهای شد تا مرکز فرهنگ و سیاستِ سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با همکاری مؤسسات فرهنگی دیگر، میزبان جمعی از مدیران و نخبگان ایرانی باشد تا گذشته پر فراز و نشیب روابط فرهنگی و سیاسی دو کشور را بازخوانی و بررسی کنند. این برنامه همراه با رونمایی از کتاب یک هزار صفحهای «ایرانشناسی در فرانسه؛ تجربه دیروز و چشمانداز فردا» که به کوشش موسسه نگارستان اندیشه منتشر شده، برگزار خواهد شد. این کتاب حاصل همایشی به همین نام است که طی دو نشست تخصصی در تاریخ سوم مارس و ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ در دانشگاه اینالکو پاریس برگزار شد.
همچنین در این نشست چند سخنرانی توسط استادان زیر ارائه خواهد شد که موضوع آنها، بررسی مناسبات دیروز و چشمانداز فعالیتها و روابط آتی ایران و فرانسه است:
- دکتر قهرمان سلیمانی؛ معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- مرتضی دامنپاک جامی؛ معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت امور خارجه و رئیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
- جمال اوبشو؛ رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران
- دکتر ناصر تکمیل همایون؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی همایش ایرانشناسی در فرانسه
- امیرسعید الهی؛ پژوهشگر و نویسنده کتاب «ما و پاریس»
این برنامه از ساعت ۱۴ و سی دقیقه روز سه شنبه ۱۹ آبانماه لغایت ساعت ۱۷ در تالار هیئت رئیسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (واقع در طبقه سوم دانشکده) برگزار میشود. مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه، مؤسسه ارتباطات علمی و فرهنگی ایران و فرانسه و مؤسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه در برگزاری این نشست همکاری و مشارکت داشتهاند. شایان ذکر است شرکت در جلسه برای عموم افراد آزاد است و علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره ۶۶۴۳۵۴۲۳ تماس حاصل فرمایند.
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