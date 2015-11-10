امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم تاسیسات دریایی در تعطیلات لیگ با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما به خاطر تیم ملی چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم ولی همیشه اولویت با تیم ملی است؛ هرچند ما خود به خود از این ماجرا متضرر شدیم.

وی افزود: ما در این مدت عملا با چهار بازیکن تمرین کردیم چرا که سعید عباسی و محمد زارع هم مصدوم بودند و روز گذشته به تمرینات اضافه شدند. ابوالقاسم عروجی هم که مصدوم است و احتمالا به بازی این هفته نرسد. شرایط برای ما سخت بود ولی چاره‌ای هم نیست.

مربی تیم تاسیسات با بیان اینکه سایر رقبا به این تیم نزدیک شده‌اند، خاطرنشان کرد: البته شرایط ما بحرانی نیست و این موارد برای هر تیمی پیش می‌آید. کار ما سخت است ولی بازیکنانمان هم بزرگ و حرفه‌ای فکر می‌کنند.

شمسایی با بیان اینکه کمیته فوتسال با درخواست این باشگاه برای تعویق ۴۸ ساعته بازی تاسیسات با یاسین پیشرو در هفته شانزدهم موافقت کرده است، تاکید کرد: هرچند ملی پوشان از روز چهارشنبه به تمرینات ما اضافه می‌شوند و فرصت زیادی برای برگزاری کامل تمرین نداریم ولی چاره‌ای جز کسب سه امتیاز مسابقه هم نیست. رقبای ما پشت سرمان می‌آیند و یک لغزش از سوی ما باعث می‌شود جایمان را در صدر جدول بگیرند.

وی همچنین با اشاره به نتایج خوب تیم ملی فوتسال در مسابقات گرندپری برزیل، تصریح کرد: تیم ملی عملکرد خیلی خوبی داشت و تمام حریفانش را با اقتدار شکست داد. بازی با برزیل در فینال هم دشواری خاص خودش را داشت ولی باخت تیم ملی نزدیک بود. نتایج تیم ملی راضی کننده بود و این باعث می‌شود تا مسئولیت ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی سنگین‌تر شود چون توقعات را از تیم ملی بالا برده است.

مربی تیم تاسیسات یادآور شد: موفقیت تیم ملی تعامل کادر این تیم با مربیان لیگ را می‌طلبد. ناظم الشریعه الان باید بیش از پیش با مربیان داخلی تعامل کند. او باید انتقاداتی را به جان بخرد و تحمل بیشتری داشته باشد. همچنین فدراسیون فوتبال هم باید از ناظم الشریعه حمایت کاملی داشته باشد و مشکلاتشان را حل کند.

شمسایی تاکید کرد: به شخصه نظری درباره تیم ملی دارم و آن این است که نباید خلاقیت فردی را از بازیکنان گرفت. خلاقیت فردی که در خدمت تیم باشد، به کار تیم ملی می‌آید. ما نباید مثل ژاپن فوتسال ماشینی داشته باشیم. باید حواسمان جمع باشد که خلاقیت فردی را از بازیکنان نگیریم چون بازیکنان تکنیکی زیادی داریم که می‌توانند با این هنر خود، گاهی اوقات گره بازی را باز کنند. به نظرم ناظم الشریعه باید در این زمینه یک مقدار باهوش‌تر عمل کند.