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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

افتتاح جشنواره فيلم كوتاه تهران در جوار مرقد امام خمینی(ره)

افتتاح جشنواره فيلم كوتاه تهران در جوار مرقد امام خمینی(ره)

سی و دومين جشنواره بين‌المللی فيلم كوتاه تهران با حضور مديران سينمايی كشور و ۵۰ نفر از فيلمسازان و هنرمندان در جوار مرقد مطهر بنيانگذار كبير انقلاب اسلامی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين جشنواره ۱۹ آبان ماه جهت تجديد بيعت با آرمان‌هاي امام خميني (ره) در جوار مرقد ايشان افتتاح مي‌شود.

در اين مراسم كه با حضور حجت الله ايوبي رييس سازمان سينمايي، حبيب ايل‌بيگي معاون نظارت و ارزشيابي سازمان، فريد فرخنده كيش دبير جشنواره و مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران، مديران سينمايي و خانواده انجمن سينماي جوانان ايران برگزار مي‌شود، اهالي رسانه و فيلمسازان سي و دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران حضور خواهند داشت.

زمان حركت به‌ سمت مرقد امام (ره) ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه از مقابل ستاد مركزي انجمن سينماي جوانان ايران واقع در ميدان آرژانتين، خيابان نوزدهم پلاك ۹ است.

سي و دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران از تاريخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه در پرديس سينمايي چارسو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2961516

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