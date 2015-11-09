افتتاح جشنواره فيلم كوتاه تهران در جوار مرقد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، اين جشنواره ۱۹ آبان ماه جهت تجديد بيعت با آرمان‌هاي امام خميني (ره) در جوار مرقد ايشان افتتاح مي‌شود.

در اين مراسم كه با حضور حجت الله ايوبي رييس سازمان سينمايي، حبيب ايل‌بيگي معاون نظارت و ارزشيابي سازمان، فريد فرخنده كيش دبير جشنواره و مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران، مديران سينمايي و خانواده انجمن سينماي جوانان ايران برگزار مي‌شود، اهالي رسانه و فيلمسازان سي و دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران حضور خواهند داشت.

زمان حركت به‌ سمت مرقد امام (ره) ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه از مقابل ستاد مركزي انجمن سينماي جوانان ايران واقع در ميدان آرژانتين، خيابان نوزدهم پلاك ۹ است.

سي و دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران از تاريخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه در پرديس سينمايي چارسو برگزار خواهد شد.