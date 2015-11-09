آخرین وضعیت پرداخت حقوق به رزمندگان معسر در کشور

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای قانون مصوب شده برای پرداخت حقوق به رزمندگان معسر که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، اظهار داشت: این طرح سال گذشته تصویب شده و در کمیسیون تلفیق مجلس نیز رای آورد که تا ۷۵ درصد قانون حداقل حقوق و دستمزد به این افراد پرداخت شود.

وی افزود: پس از تصویب، این طرح به صورت قانون و مصوبه به دولت ابلاغ شد که متاسفانه دولت از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نداد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از اقدامات و پیگیری های مکرر از مرداد ماه این موضوع به مرحله اجرا در آمد و شهریور به این افراد پرداخت شد اما از مهر ماه مجدد این روند قطع شده و پرداخت نشد که با پیگری های دوباره و مکرر مجددا ۶ آبان ماه به این افراد حقوق پرداخت شد که امیدواریم تا پایان سال ادامه پیدا کند.

وی در خصوص پرداخت حقوق و مزایا به متقاضیان ثبت نام شده در قالب پرونده های جدید گفت: علی رغم تشکیل پرونده های مذکور و مورد موافقت قرار گرفتن آنها هنوز برای این افراد جدید مستمری ماهیانه تعیین نشده است.

مصری در پاسخ به اینکه افراد دریافت کننده حقوق چه زمانی ثبت نام کرده اند گفت: این افراد به صورت متوالی و از سال های گذشته و سال گذشته نیز بوده است که قسمت عمده ثبت نام شدگان در سال قبل هنوز چیزی دریافت نکرده اند.

وی یادآور شد: از مرداد ماه قانون پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد برای این افراد به مرحله اجرا در آمد و آنها بیش از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دریافت کرده اند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اجرای این طرح را در گستره ملی دانست و در خصوص محل های ثبت نام این افراد گفت: رزمندگان معسر مذکور بنابر حوزه شهرستانی خود از طریق سپاه شهرستان اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی در خصوص محل پرداخت اعتبارات برای اجرای قانون مذکور نیز گفت: اعتبارات این موضوع از محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واریز خواهد شد و وزارت دفاع نیز باید از طریق تامین اجتماعی خود آن را پرداخت کند.

مصری یادآور شد: این طرح به صورت کشوری به مرحله اجرا در آمده اما اولین دریافت کنندگان رزمندگان معسر در استان های کرمانشاه و ایلام هستند.