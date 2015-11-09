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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

یک منبع آگاه خبر داد؛

تعجیل دادگاه عالی فیلیپین برای موافقت باافزایش نفوذ نظامی آمریکا

تعجیل دادگاه عالی فیلیپین برای موافقت باافزایش نفوذ نظامی آمریکا

انتظار می رود که همزمان با سفر رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، دادگاه عالی این کشور با اجرای توافق امنیتی مانیل – واشنگتن موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آگاه از تعجیل دادگاه عالی فیلیپین برای موافقت احتمالی با مشروعیت قرارداد امنیتی مانیل – واشنگتن خبر داد.

انتظار می رود که نظر مساعد دادگاه عالی پیش از سفر هفته آینده «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین اعلام شود. به موجب این قرارداد امنیتی جدید که مشروعیت آن سال گذشته (۲۰۱۴) از سوی احزاب چپ گرای دولت مانیل به چالش کشیده شد، نیروهای آمریکایی علاوه بر حق دسترسی کامل به پایگاه های نظامی فیلیپین مجاز به ساخت تسهیلات برای ذخیره تجهیزات و سوخت با هدف تامین امنیت دریایی نیز هستند.   

اما با توجه به اختلاف مانیل و پکن بر سر منافع دریای چین جنوبی و با توجه به جانبداری غرض ورزانه واشنگتن از منافع دولت فیلیپین انتظار می رود که دادگاه عالی این کشور با اجرای توافق امنیتی مورد نظر موافقت کند.

به گفته این مقام آگاه، اعضای ۱۵ نفره دادگاه عالی فیلیپین این مسئله را در روز سه شنبه هفته جاری به بحث خواهند گذاشت و اگر نتیجه نهایی  در این نشست حاصل نشود تصمیم گیری به هفته بعد و تاریخ ۱۶ نوامبر موکول خواهد شد.

این در حالی است که اوباما از تاریخ ۱۸ تا ۱۹ نوامبر به منظور شرکت در نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا – پاسیفیک (اِی پی ای سی) به فیلیپین رفت.

 

کد مطلب 2961518
مریم خرمایی

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