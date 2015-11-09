ایران از لحاظ راهبردی جایگاه منحصر به فردی در منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز در دیدار «رامافوزا» معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی، به ظرفیتها و توانمندیهای گسترده موجود در ایران و آفریقای جنوبی اشاره و بر ضرورت بهرهگیری از این توانمندی ها در مسیر توسعه مناسبات و همکاریهای همهجانبه دو کشور، تأکید کرد.
روحانی با بیان این که آفریقای جنوبی و مردم این منطقه همواره جایگاه خاصی نزد ملت ایران داشتهاند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مواضع روشن و انقلابی ملت ایران دفاع از استقلال و حقوق ملت آفریقای جنوبی بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره آفریقای جنوبی را به عنوان کشور دوست و همراه خود دانسته و از مواضع انقلابی و استقلال طلبانه مردم این کشور حمایت کرده است.
رئیس جمهور گسترش همکاری ها و مراودات فرهنگی و دانشگاهی و تسهیل رفت و آمد مردم دو کشور را ضروری دانست و اظهارداشت: مراکز علمی و تحقیقاتی ایران به روی نسل جوان و دانشگاهی آفریقای جنوبی باز است و میتوانیم همکاریهای خوبی را در این بخش شاهد باشیم.
روحانی با بیان این که امروز زمینههای گسترده ای برای توسعه روابط اقتصادی - تجاری و همکاریهای مشترک در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری های نو میان دو کشور وجود دارد که باید به بهترین شکل از آنها استفاده کرد، اظهار داشت: در فرصت جدید بوجود آمده پس از توافق هستهای ایران با 1+5 و رفع تحریمها، باید بتوانیم مناسبات ایران و آفریقای جنوبی را بیش از پیش توسعه و ارتقا دهیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ راهبردی جایگاه منحصر به فردی در منطقه داشته و سواحل و بنادر جنوبی ایران میتواند نقطه پیوند مناطق آسیای مرکزی و حتی شرق اروپا با آفریقای جنوبی باشد و دو کشور را تبدیل به پل ارتباطی میان این دو منطقه کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت همکاری تهران – پرتوریا در زمینه مبارزه با تروریسم به عنوان معضلی جهانی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با خشونت و افراطیگری در سطح جهان جدیت دارد و معتقد است که همگان باید در این مسیر مشارکت و تلاش کنند.
روحانی همچنین ضرورت توجه به همه ابعاد تروریسم در روند مبارزه با این پدیده را یادآور شد و اظهارداشت: مبارزه با این معضل جهانی نیاز به یک برنامه جامع فرهنگی - اطلاعاتی و مشارکت همه جانبه کشورها دارد که ایران و آفریقای جنوبی در زمینه این معضل مهم منطقهای و بینالمللی نیز میتوانند رایزنی، برنامهریزی و همکاریهای گستردهای داشته باشند.
رئیس جمهوری در ادامه به اشتراک نظر ایران و آفریقای جنوبی در بسیاری از مسایل مهم بینالمللی اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با یکجانبهگرایی مخالف است و معتقدیم کشورهای در حال توسعه میبایست همکاریهای نزدیکتری با هم داشته باشند.
«رامافوزا» معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و صمیمی ایران وآفریقای جنوبی و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مردم آفریقا در برابر آپارتاید گفت: ملت آفریقای جنوبی هیچگاه کمکها، حمایتها و مواضع ایران در دوران مبارزه با نژادپرستی را فراموش نمیکند.
معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی با اشاره به رویکردهای یکسان دو کشور در مسایل گوناگون دوجانبه و بینالمللی، این مواضع مشترک را موجب تحکیم مناسبات دانست و خاطرنشان کرد: با برداشته شدن تحریمها فرصت جدیدی برای توسعه بیشتر مناسبات با ایران فراهم شده و ما خواستار ارتقاء همکاریهای مشترک و روابط بر اساس منافع مشترک با جمهوری اسلامی ایران هستیم.
رامافوزا با بیان این که میزان کنونی مبادلات تجاری ایران و آفریقای جنوبی در سطح قابل قبولی نیست و باید آن را بیش از گذشته ارتقا دهیم، افزود: توانایی و قابلیت زیادی در بخشهای مختلف بین دو کشور وجود دارد که میتوانیم از این ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کنیم.
معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی همچنین در اشتراک نظر دو کشور در خصوص مبارزه با معضلات بینالمللی از جمله تروریسم و استفاده از تجارب مشترک در این خصوص تأکید کرد.
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