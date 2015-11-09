سن ازدواج در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز دوشنبه، همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری با حضور مدیر کل دفتر سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

محمد اسماعیل مطلق گفت: زمانی که همه جمعیت شناسان در دنیا اعلام می کنند که جمعیت زیر حد جایگزینی یعنی زیر حد ۲.۱ است و یک تهدید سلامتی به شمار می رود باید کارشناسان بهداشتی کارهایی را در راستای جبران این وضعیت انجام دهند. در ایران نیز با وجود این تهدید لازم است اقدامات لازم صورت گیرد تا ایرانی بالنده و کوشا در دنیا داشته باشیم.

اسماعیل مطلق با اشاره به اینکه سلامت باروری و چالش ها براساس پیشنهادها و سیاست های ابلاغی رهبری است، گفت: ۱۴ سیاست در این زمینه از سوی ایشان اعلام شده است که ۵ مورد آن مربوط به کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی است.

وی در ادامه ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تامین هزینه های زندگی و تربیت نسل سالم و کارآمد، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت موسسات و نهادهای ذی ربط، تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشی مهارت های فرزند پروری و تاکید بر آموزش مهارت های زندگی و خدماتی و ارتقای امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و بیماری های زیست محیطی را جزو سیاست های سلامت باروی خواند.

۱۱ میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج وجود دارند

وی گفت: در سال ۱۳۹۰ بر اساس آمار میزان باروری کل در کشور ۱.۸ بوده است که در استان البرز این میزان ۱.۴ است.

مدیر کل دفتر سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سن ازدواج در کشور بالا رفته است گفت: از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ در استان های مختلف این شتاب در بانوان با میانگین ۴ تا ۶ سال بیشتر است. در بعضی از استان ها مانند البرز این افزایش سن حدود ۱۰ سال است.

مطلق گفت: اگر سن ازدواج دو سال کم شود قطعا رشد منفی نخواهیم داشت ولی چنانچه این روند ادامه پیدا کند در سال ۱۴۳۰ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۱ میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج در کشور وجود دارند گفت: بخش قابل توجهی از آنها بین ۱۸ تا ۳۵ هستند که بهترین سن برای باروری است.

مدیر کل دفتر سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سن مادر از شاخص های مهم بارداری است گفت: با افزایش سن به ویژه بعد از ۳۵ سال باروری مادران قطعا کاهش پیدا می کند که علاوه بر آن مشکلاتی برای سلامت مادر و جنین اتفاق می افتد.

مطلق افزود: بعد از ۳۵ سالگی در خانم ها بیماری هایی نظیر افزایش فشار خون و دیابت و نارسایی کلیه ممکن است شدت پیدا کند که در دوران بارداری نیاز به کنترل منظم و آزمایش دارد.

رشد ۵.۵ درصدی طلاق در کشور

وی گفت: روند ازدواج در کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است متاسفانه روند بسیار پایین به دست آمده است و طبق آخرین آمار که مربوط به سال ۹۳ است ۷۲۴ هزار و ۳۴۵ مورد ازدواج در کشور بوده است که در مقایسه با سال ۸۵ کاهش داشته است.

مدیر کل دفتر سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص بحث بنیان و تحکیم خانواده گفت: اگر یک خانواده از سلامت کافی برخوردار نباشد و چالش در آن ایجاد شود نتیجه آن روی جامعه شامل ورود افراد بیمارگونه به جامعه، سرایت بیماری خویش به دیگران، برهم خوردن ساختار جامعه، تبدیل یک رفتار ناهنجار به هنجار خواهد بود.

مطلق گفت: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ روند طلاق در کشور روند افزایشی بوده است و ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ مورد طلاق در سال ۹۳ به ثبت رسیده است. این در حالی است که برخی از موارد هم ثبت نشده است اما در استان البرز طبق آمار از سال ۹۰ تا ۹۳ کاهش طلاق وجود داشته است.

وی در پایان افزود: در کشور در سال ۱۳۹۳ طی بررسی های به عمل آمده کاهش ۶.۵ درصدی ازدواج نسبت به سال ۹۲ وجود داشته و آمار طلاق رشد ۵.۵ درصدی داشته است.