۲۵۱ مجرم در طرح پاك سازی پلیس استان مركزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، سیامك قاسمی اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان مرکزی و با شناسایی مناطق جرم خیز، طرح پاك سازی نقاط آلوده و جرم خیز به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی بیان داشت: در این طرح برخورد قاطع با سارقان، قاچاقچیان و توزیع كنندگان مواد مخدر، مزاحمان نوامیس مردم، اراذل و اوباش و ... در دستور كار قرار گرفت.

قاسمی اضافه كرد: در این طرح ۲۵۱ نفر به علت ارتكاب جرایم مختلف دستگیر، ۲۷مورد انواع سرقت كشف و ۷۶ دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مركزی در ادامه از دستگیری ۱۸۰ توزیع كننده مواد مخدر، ۲۷نفر سارق، ۴۴ نفر از مزاحمان نوامیس مردم و اراذل و اوباش در این عملیات خبر داد.

دستگیری دو منشی كلاهبردار در ساوه

دو نفر منشی زن كه با دسترسی به سیستم های پذیرش و نوبت دهی بیماران اقدام به كلاهبرداری می كردند در شهرستان ساوه استان مركزی شناسایی و دستگیر شدند.

علی اصغر طالبی، فرمانده انتظامی ساوه در این باره گفت: در پی شكایت دو نفر از پزشكان شهرستان ساوه مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب این افراد موضوع در دستور كار پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه كارشناسان پلیس فتا مشخص شد كه دو نفر منشی به صورت جداگانه در دو مطب با دسترسی به سیستم های پذیرش و نوبت دهی بیماران از طریق حذف و یا تغییر اطلاعات بیماران اقدام به برداشت مبالغی از حساب پزشكان می كردند.

فرمانده انتظامی ساوه با اشاره به دستگیری دو نفر منشی كلاهبردار بیان داشت: یكی از این متهمان ۷۵۰میلیون ریال و متهم دیگر۹۰۰میلیون ریال از سال ۹۱ تاکنون كلاهبرداری كرده اند.

طالبی اظهار داشت: هر دو متهم پس از اعتراف به اتهام خود و تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

محموله ۶میلیاردی قاچاق در دلیجان متوقف شد

فرمانده انتظامی استان مركزی از كشف محموله شش میلیاردی قاچاق در این استان خبر داد.

كیومرث عزیزی گفت: در راستای تشدید مبارزه با کالای قاچاق و در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی در محور اصفهان-دلیجان ماموران انتظامی دلیجان از تردد یك دستگاه كامیون كشنده حامل كالای قاچاق در محور فوق مطلع شدند.

وی افزود: بلافاصله اكیپی انتظامی برای بررسی دقیق موضوع در محل حاضر شدند و پس از شناسایی خودروی مورد نظر را متوقف كردند.

فرمانده انتظامی استان مركزی با اشاره به كشف دو تن انواع پوشاک، ۸۰۰دستگاه گوشی تلفن همراه، بیش از۱۷۰هزار عدد سرنگ انسولین، ۱۵۰ عدد وسایل خودرو و ۱۴۴عدد خمیردندان از این محموله قاچاق خاطر نشان كرد: ارزش كالای قاچاق كشف شده شش میلیارد ریال بر آورد شده است.

عزیزی در پایان گفت: راننده خودرو كامیون مورد نظر به دلیل نداشتن مدارك گمركی دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مرجع قانونی تحویل داده شد.