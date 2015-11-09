دو مشکل اصلی داریم/ کمبودها را در زمین جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال در خصوص آخرین وضعیت این تیم گفت: شرایط فعلا خوب است، اما ما دو مشکل اصلی داریم. اول مشکل ویزا است که یکسری از بازیکنان ما هنوز موفق نشدند ویزاهای گوام را دریافت کنند و مشکل دوم نیز مشکل مصدومیت هاست. در حال حاضر پژمان منتظری، سیدجلال حسینی و سردار آزمون مصدوم هستند و برای بازی اول برابر ترکمنستان قطعا نمی توانند برای تیم ملی به میدان بروند و برای بازی دوم هم فکر نمی کنم که برسند.

وی افزود: اما ما بازیکنان خوبی داریم که می توانند جایگزین های خوبی برای نفرات مصدوم باشند و امیدوارم بتوانیم نتایج دلخواه‌مان را بگیریم.

مدیر تیم ملی تصریح کرد: همه تلاش مان را می کنیم تا عملکرد خوبی داشته باشیم، اما ما نمی دانیم با گوام بازی داریم یا با کشورهای دیگر، زیرا نه اجازه پرواز چارتر را به ما می دهند و نه ما می توانیم در این بازی برخی بازیکنانمان را داشته باشیم برای مثال احسان حاج صفی به هیچ وجه نمی تواند ما را در این بازی همراهی کند. یکسری از مثال به دست داخلی ها حل می شود اما در مجموع نقشه این است که از خارج به ما ضربه بزنندو آسیب برسانند. جدا از بحث ویزا و مصدومیت ها ما باید داخل زمین تلاش کنیم تا این کمبودها را جبران کنیم.

پیروانی در خصوص انتقاد مربیان از تعطیلی های مداوم لیگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو بحث وجود دارد ابتدا برخی ها بحث مصدومیت ها را پیش می کشند که باید بگویم هیچ یک از این بازیکنان مصدومی که نام بردم در تیم ملی مصدوم نشدند و مصدومیت‌های آنها به ما ربطی ندارد. این منطقی نیست که ما بخواهیم تنها یک روز قبل از بازی یا ظهر بازی مستقیما بازیکن را در اختیار بگیریم و از آن در مسابقه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا دو هفته تعطیلی به لیگ ضربه نزده و این بهانه است و هیچ کس با دو هفته تعطیلی دوره بدنسازی را انجام نمی دهد. متاسفانه برخی منافع باشگاه یا شخص را به منافع تیم ملی ترجیح می دهند، اما امیدوارم که با همکاری های صورت گرفته این سوءتفاهمات برطرف شود.

مدیر تیم ملی در خصوص اینکه آیا بهتر نیست که از داخل کشور مشکل ویزا حل شود، گفت: گوام به علت اینکه با آمریکا است ویزا گرفتن برای آن کشور سخت است ما از ۲ ماه و ۱۰ روز قبل پیگیر اخذ ویزا بوده ایم این در شرایطی است که تنها چند روز دیگر بازی داریم البته مشکل ما برخی مصدومیت ها نیز است که بازیکنان به آن دچار شده اند.

پیروانی در خصوص اینکه لباس های تیم ملی تقلبی است و اصل نیست، ادامه داد: این بحث فدراسیون و کمپانی است که باید برطرف شود. ما این روزها لباس های غیراصل زیاد دیده ایم و مطمئنا می دانیم که این لباس ها اصل نیست. ما خوشحال می شویم که تمریناتمان را با لباس هایی که کیفیت بهتری دارد، پیگیری کنیم.

مدیر تیم ملی در پایان اظهار کرد: از امروز نیز میلاد محمدی با تشخیص کادر فنی به تیم ملی اضافه شده است.