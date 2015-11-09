رصد تبلیغات زودهنگام داوطلبان انتخابات/گزارش ۴مورد تخلف در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این تخلفات در پرونده داوطلبان این دوره از انتخابات ثبت‌شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی از تشکیل ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: تبلیغات زودهنگام از مصادیق تخلف انتخاباتی است.

سعید گلستانی با اشاره به دستور‌العمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه به استان‌ها در خصوص پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، افزود: جلسات ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم انتخاباتی با حضور اعضای این ستاد تشکیل‌شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بابیان اینکه جرائم و تخلفات احتمالی مربوط به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری پیگیری شود، گفت: موارد در مرحله قبل از برگزاری انتخابات، حین انتخابات و پس از برگزاری انتخابات رصد می‌شود.

وی گفت: در صورت تخلف و جرم و احراز آن جرم و تخلف، قطعاً با مجرمان و متخلفان برخورد قاطع، سریع و به هنگام صورت می‌گیرد.

گلستانی با تأکید بر اینکه تبلیغات زودهنگام ممنوع، جرم و تخلف قانونی است که نباید انجام شود، تأکید کرد: هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از زمان تعیین‌شده از طرف هر شخص، گروه و جناحی ممنوع و خلاف قانون است و با آن برخورد خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تأکید کرد: در صورت مشاهده تبلیغات زودهنگام توسط کاندیداهای احتمالی رفتار آن‌ها رصد شده و در پرونده‌ آن‌ها به‌عنوان تخلف ثبت می‌شود که این رصد کردن شامل فضای مجازی نیز می‌شود.

استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی جرم است

وی بابیان اینکه قبل از برگزاری انتخابات، یکی از تخلفات استفاده از امکانات دولتی و بیت‌المال است و احدی حق ندارد از بیت‌المال و اموال دولت برای تبلیغات اشخاصی که کاندیدا می‌شوند استفاده کند، گفت: استفاده از منابع دولتی و بیت‌المال برای فعالیت انتخاباتی جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.

وی گفت: دستگاه قضا با جدیت و همت در پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی فعالیت خواهد کرد چراکه پیشگیری به‌مراتب نسبت به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به مصلحت نظام نزدیک‌تر است.

وی با اشاره به اینکه برخی نامزدهای انتخاباتی در استان همدان تبلیغات زودهنگام خود را آغاز کرده اند، ادامه داد: چنانچه این افراد فعالیت خود را ادامه دهند به ناظران شورای نگهبان گزارش می شود و احتمال رد صلاحیت این افراد به دلیل تخلف انتخاباتی ممکن خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه با افرادی که به شیوه های غیرمعقول برای جمع آوری رای اقدام می کنند نیز برخورد می شود، گفت: در گذشته شیوه های جمع اوری رای متفاوت بود و حتی برای کسب رای شیوه پرداخت پول، البسه یا برپایی ضیافت اتفاق می افتاد که با قوانین وضع شده این موارد نیز تخلف انتخاباتی محسوب می شود.

گلستانی با بیان اینکه اگر نامزدها خود متخلف و قانون گریز باشند صلاحیت ورود به مجلس را نخواهند داشت، گفت: تاکنون سه یا چهارمورد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در استان همدان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ۹ ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در شهرستانهای استان همدان فعال شده است، گفت: مردم موارد تخلفات انتخاباتی را به این ستادها گزارش دهند.

وی با بیان اینکه با پلیس فتا استان همدان هماهنگی هایی صورت گرفته که سایت هایی که اقدام به تبلیغات زود هنگام کاندیداهای احتمالی می کنند نیز شناسایی و با آنها برخورد شود، گفت: اقدامات انتخاباتی در شبکه های اجتماعی نیز قابل شناسایی و پیگیری است.