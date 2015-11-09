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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱

بارش باران و ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

بارش باران و ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از وجود ترافیک نیمه سنگین در محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزلری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشورگفت: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی در باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین از پل فردیس و باند جنوبی آزاد راه تهران- کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، البرز و تهران در اکثر محورها در استان مازندران ارتفاعات محورهای کندوان و سوادکوه و محور میناب- جاسک بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است.ضمنا محور شمشک به دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 2961542

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