به گزارش خبرگزلری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشورگفت: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی در باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین از پل فردیس و باند جنوبی آزاد راه تهران- کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، البرز و تهران در اکثر محورها در استان مازندران ارتفاعات محورهای کندوان و سوادکوه و محور میناب- جاسک بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است.ضمنا محور شمشک به دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.