نفرات برتر مسابقات دو و میدانی بانوان دانشگاه آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر صبح دوشنبه در آئین اهدای جوایز مسابقات ورزشی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی در بوشهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور ۲۳ تیم از استان‌های سراسر کشور در حال برگزاری است.

روح‌الله ارشادی با اشاره به معرفی تیم‌ها و نفرات برتر مسابقات دو و میدانی، ادامه داد: مسابقات در رشته دو و میدانی با اهدای جوایز، مدال و کاپ قهرمانی به نفرات برتر به کار خود پایان داد.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات بدمینتون نیز همچنان در جریان است و تیم‌های بوشهر، مرودشت، لرستان و تهران به مرحله نیمه‌نهایی این دوره از مسابقات راه یافتند.

مدیر ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اضافه کرد: با قرعه‌کشی انجام شده بوشهر پذیرای تیم تهران و مرودشت با لرستان پیکار خواهند کرد.

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد واحد بوشهر نیز در این آئین به اهمیت توسعه برنامه‌های ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: دو و میدانی ناب‌ترین و اصیل‌‌ترین رشته ورزشی است و به عنوان مادر تمامی رشته های ورزشی محسوب می شود.

مهران حسین افشاری اضافه کرد: برگزاری این مسابقات در بوشهر اهمیت بسیار زیادی دارد و همه تلاش ما این است که مسابقات ورزشی با بالاترین کیفیت برگزار شود.

وی به وجود استعدادهای متعدد ورزشی در سطح استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در صورتی که توجه مناسبی به استعدادهای ورزشی استان صورت بگیرد شاهد درخشش این ورزشکاران در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دو و میدانی در رشته‌های دوی ۴۰۰ متر، دوی ۱۰۰ متر، دوی ۵۰۰۰ متر، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، دوی ۴۰۰ متر با مانع، پرتاب وزنه و دوی ۸۰۰ متر برگزار شد.

مقام اول دوی ۴۰۰ متر به فائزه سادات طباطبایی از خراسان رضوی، مقام دوم شیما تیغ افکن از آذربایجان غربی و مقام سوم فاطمه خورنگ از خوزستان تعلق گرفت.

در دوی ۱۰۰ متر نیز عاطفه عباسی از فارس مقام اول، رژین علی محمدی از آذربایجان غربی مقام دوم و حدیث آذری از خوزستان مقام سوم را حائز شدند.

در دوی ۵۰۰۰ متر ثریا کریم زاده از نجف آباد، ساناز پرهیزی و فاطمه صفوی از فارس به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته ۴۰۰ متر با مانع نیز مریم نوروزی از فارس، هانیه کرمی از البرز و فائزه حسینی از آذربایجان غربی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

دختران ورزشکار در دوی ۸۰۰ متر به رقابت پرداختند که خانم ها طاهره سادات عبداله زاده از خمینی شهر اصفهان، فرانک جلالی از فارس و رژین علی محمدی از آذربایجان غربی اول تا سوم شدند.

ورزشکاران در رشته پرش ارتفاع در میان تشویق و هیاهوی تماشاگران به رقابت پرداختند که در پایان مسابقات این رشته زهرا اسدزاده از فارس اول ، زهرا رسا از کرمان دوم و مقام سوم به پرنده خراسان رضوی سارا کریم خانی تعلق گرفت.

در پرتاب دیسک، مریم نوروزی از فارس مقام اول، هانیه کرمی از البرز مقام دوم، فاطمه خدمتگزار از خراسان جنوبی مقام سوم و در رشته پرتاب وزنه نیز اله سیفی از خراسان رضوی مقام نخست، درنا ماهینی از بوشهر میزبان مسابقات مقام دوم و مولود حاجیان از نجف آباد به مقام سوم رسیدند.

در دوی ۱۰۰ متر اله سیفی از خراسان رضوی، سارا ندافی از فارس، سمانه استانستی از بیرجند نفرات برتر مسابقه اول صبح امروز بودند.

در ماده ۱۵۰۰ متر نیز فرانک جلالی از فارس، طاهره سادات عبداله‌زاده از خمینی شهر اصفهان و ساناز پرهیزی دیگر دونده فارس مقام های اول تا سوم این رشته را کسب کردند.

در ماده پرتاب نیزه زهرا اسدزاده از فارس مقام اول، مائده حسینی از آذربایجان غربی رتبه دوم و غزل ماهانی از نجف آباد اصفهان به مقام سوم دست یافت.

در ماده پرش طول نیز غزل ماهانی از نجف آباد اصفهان مقام اول، سارا ندافی از فارس مقام دوم و فائزه سادات طباطبایی از خراسان رضوی مقام سوم را به خود اختصاص دادند.