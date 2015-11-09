دوره مقدمانی آموزش زبان های سامی قدیم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش­های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره آموزشی «آموزش زبان های سامی قدیم؛ خواندن و فهمیدن دو کتاب عهد عتیق و جدید (ترم اول) » را برگزار می‌ نماید.

در این کارگاه طبق برنامه درسی قرار است افزون بر آموزش قواعد زبان، متن عهد عتیق قرائت و آیات آن تجزیه و بررسی شوند.

اهم سرفصل‌های مطالب دوره به شرح زیراست:

- حروف الفبا به همراه معانی حروف، آموزش نگارش حروف، حروف صامت، حروف صدادار-تلفظ‌های پرحجم، مصوت‌ها، افعال و اعداد- آموزش نگارش کلمات و نام اشخاص و مکانهایی که در عهد عتیق بودند. - هجاهای باز و بسته-نوشتن جملات اسمیه-اسامی نشانه‌های قرائت و وقف-آوانگاری و خواندن آیات عهد عتیق-ترجمه آیات عهد عتیق از عبری به فارسی

مدرس این کارگاه دکتر حیدر بوذرجمهر (عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام) است که زبان های عبری و سریانی را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدریس می­کنند. ایشان در طول اقامت ۱۵ ساله در کشور لبنان، زبان عبری را به مدت سه سال در دانشگاه آمریکایی بیروت نزد استاد منیر بعلبکی استاد برجسته و صاحب تالیفاتی در این زمینه گذرانده و زبان سریانی را حدود دو سال و نیم نزد جورج صلیبا اسقف سریانی های لبنان و انطاکیه خوانده اند .

لازمه فهم درست دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید آشنایی با زبان اصلی این دو کتاب است و شرکت در این دوره برای گروه­های ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است:

شرکت در این دوره برای گروه­های ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است:

- کسانی که در حوزه ادیان مطالعه و تحصیل می کنند،

- کسانی که در حوزه علوم قرآنی تحصیل و یا مشغول نوشتن رساله هستند،

- اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل و پژوهشگران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی،

- اساتید و دانشجویان رشته تاریخ ادیان، مذاهب و تاریخ اسلام،

- پژوهش­گران و علاقمندان سیره انبیاء، برای شناخت بهترتاریخ پیش از اسلام ایران و نیز نقش زبان عبری.

مدت زمان دوره : ۴۸ ساعت ( ۲۴ جلسه ۲ ساعته) و ساعت برگزاری از ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸/۳۰است.

این کارگاه چهار‌شنبه‌ها از ۲۷ آبان آغاز می شود. به شرکت کنندگان گواهی­نامه علمی و رسمی شرکت در دوره آموزشی ارائه خواهد شد. این گواهی­نامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

نشانی ثبت نام و مکان برگزاری دوره : تهران - بزرگراه کردستان - نبش خیابان ۶۴ غربی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

نشانی ثبت نام اینترنتی :workshop.ihcs@gmail.com است.